Grease, il musical a Roma

Grease, il musical dei record torna nella stagione 2023/24 al Teatro Brancaccio, con un nuovo e giovanissimo cast. In particolare, lo spettacolo andrà in scena dal 3 al 7 aprile 2024.

La “greasemania” è sempre più attuale e Grease, un classico con lo stile di oggi che si rinnova di anno in anno e continua a unire le generazioni in una coloratissima festa a teatro, sarà ancora in tour da gennaio 2024 con un cast tutto nuovo.

GREASE è una festa travolgente che accende le platee italiane e ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”: un cult intergenerazionale che non è mai stato così attuale, amatissimo anche dalle nuove generazioni, come dimostra l’incredibile partecipazione alle audizioni indette da Compagnia della Rancia lo scorso aprile (con più di 650 candidati) che hanno portato alla formazione di un nuovo cast di giovani e preparatissimi performer.

Saranno loro a dare vita a personaggi diventati vere e proprie icone generazionali: un gruppo coinvolgente, capitanato da Danny Zuko, il leader dei T-Birds, innamorato di Sandy, la ragazza acqua e sapone come Sandra Dee e Doris Day, che arriva a Rydell e, per riconquistare Danny dopo un flirt estivo, si trasforma diventando sexy e irresistibile. Insieme a loro, l’esplosivo Kenickie, la ribelle e spigolosa Rizzo, i T-Birds, le Pink Ladies, gli studenti della Rydell High School, un particolarissimo “angelo” e ovviamente la sua colonna sonora elettrizzante!