GranRoma Gift Card: il regalo perfetto per ogni occasione

Il Centro Commerciale GranRoma Gran Shopping lancia la Gran Roma Gift Card! Dal 16 novembre un’idea regalo perfetta per ogni occasione, che sia il compleanno di un’amica, l’anniversario dei genitori, una data importante, o il regalo di Natale. Un’idea che fa felice tutti con il quale è impossibile sbagliare.

GranRoma Gift Card è una carta prepagata da poter utilizzare in tutti i 100 negozi e 10 aree ristoro del Centro Commerciale GranRoma, anche in più acquisti.

Perché è sempre una buona idea scegliere di regalare GranRoma Gift Card? Perché è un’idea regalo originale, rispecchia i gusti di tutti e lascia a chi la riceve la libertà di scegliere ciò che più desidera o che gli è utile.

Il valore di GranRoma Gift Card può deciderlo direttamente chi la acquista, ricaricandola con l’importo che preferisce.

I fortunati che riceveranno in regalo GranRoma Gift Card potranno utilizzarla per acquistare capi alla moda nei numerosi e trendy negozi del Centro Commerciale, come Zara, Scarpamondo e H&M, oppure device di ultima generazione da MediaWorld, o prodotti di design e arredamento presso Maison du Monde.

Ma non finisce qui, perché GranRoma Gift Card può essere spesa anche nelle 10 aree ristoro del Centro dove i clienti potranno gustare deliziosi panini di Burger King, coloratissime mexican bowl di Calavera Rapido, sfiziosi toast di Capatoast Toasteria, succulenti piatti di carne grigliata di Roadhouse, la vera pizza napoletana di Don Peppe Pizzeria, originalissime piadine de La Piadineria e tanto altro ancora.

Per acquistare GranRoma Gift Card basta recarsi presso i totem digitali presenti al Centro Commerciale, scegliere l’importo di ricarica desiderato e stampare la Gift Card, in modo semplice e veloce. L’ultimo passo è scegliere a chi regalarla. GranRoma, Gran Shopping!