Il Centro Commerciale GranRoma cerca Ambassador

Ti senti un influencer e i social sono la tua passione? Il Centro Commerciale GranRoma Gran Shopping è alla ricerca di 10 Ambassador che, attraverso contenuti social pubblicati sui propri profili, si occuperanno di raccontare il Centro Commerciale ai propri follower.

Dal 14 settembre al 4 ottobre tutti i maggiorenni appassionati di social potranno iscriversi al casting per diventare Ambassador del Centro. Come prendere parte a questa fantastica iniziativa? È semplicissimo! Inviando una mail all’indirizzo ambassador@granromagranshopping.it in cui sarà importante comunicare i seguenti dati:

- nome,

- cognome,

- data di nascita,

- residenza,

- link dei profili social attivi.

GranRoma Gran Shopping è molto di più di un Centro Commerciale, ma un vero e proprio punto di incontro tra le sue imperdibili occasioni e la #GENERACTION, la nuova generazione di giovani che non deve chiedere mai, che sa esattamente quello che vuole e fa di tutto per ottenerlo.

Ma quali sono i requisiti per partecipare alla selezione e diventare un Ambassador di GranRoma? Una giuria formata da Social Media Manager ed esperti di Marketing giudicherà i candidati tenendo in considerazione l’engagement rate, ossia il tasso di coinvolgimento dei follower delle proprie pagine social, la verticalizzazione su uno specifico argomento inerente ad una o più categorie merceologiche del Centro, la personalità positiva, proattiva e coinvolgente del candidato, la creatività e la qualità dei contenuti pubblicati e la varietà dei canali social attivi.

Gli Ambassador scelti dovranno farsi portavoce dei valori di GranRoma, sposarne la filosofia e far aumentare la brand reputation del Centro sui social. L’obiettivo è quello di creare una community che dia visibilità al Centro GranRoma attraverso contenuti social pubblicati sui social degli Ambassador. Gli Ambassador saranno quindi dei veri e propri influencer!

Ma le sorprese non finiscono qui, perché gli Ambassador selezionati riceveranno inoltre un corso di approfondimento sui social suddiviso in 4 incontri, 1 Gift Card del valore di 100€ da spendere in Galleria per la realizzazione dei contenuti social, oltre all’incredibile opportunità di ricevere pubblicità personale gratuita sulle comunicazioni ufficiali del Centro.

Un’occasione come questa, non capita tutti i giorni! Approfittane subito e invia la tua candidatura all’indirizzo ambassador@granromagranshopping.it

Il Centro Commerciale GranRoma Gran Shopping aspetta solo te! Per ulteriori informazioni consulta il regolamento a questo link