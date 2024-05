Grande successo per la prima edizione del “Roma Pizza Contest”

La pizza è sempre più protagonista nella Capitale. A celebrare il piatto più iconico e popolare della gastronomia italiana è stato l’evento Roma Pizza Contest, dal 17 al 19 maggio al San Paolo District. Una prima edizione che ha visto un grande successo di pubblico con tre giorni di degustazioni, pizze per ogni palato, fritti all’italiana, dai supplì alle crocchette, birre e spritz. Molti gli appuntamenti seguiti, tra tutti il contest Pizzerie Romane in Sfida con quattro tipologie di pizza in gara: romana, napoletana, teglia e pala. A giudicare i pizzaioli è stato Daniele Di Grazia, docente di pizzeria e panificazione presso l’Academy del Gambero Rosso. Antonio Serrante, La Teglia, ha presentato una napoletana gusto margherita e una pizza in Teglia, La Profumata, pomodoro pachino, fior di latte e pesto fatto con prezzemolo, basilico, aglio e peperoncino. Ha conquistato la giuria per il suo topping.

Simone Di Pietro, Gli Sfiziosi, ha gareggiato per la teglia con La Sfiziosa ai fiori di zucca, ciliegino e funghi porcini. La sua pizza si è imposta per impasto e stesura.

Sumon Bhuiyan, In Pizza Veritas, ha proposto una tonda romana con melanzana alla parmigiana, mentre per la pala ha portato un gusto con mortadella, stracciatella e granella di pistacchio. Il giudizio tecnico lo ha visto prevalere sulla croccantezza.

Per gli operatori del settore è stata presentata una masterclass di pizza alla pala alla romana del maestro pizzaiolo Pino Arletto di Boutique Pizza Art. Affollati i Laboratori di pizza per bambini tenuti da Federico Stocchi de Il Forno degli Amici.

“Siamo soddisfatti per questa I Edizione, il pubblico ha risposto bene ed è emerso lo spirito dell’evento: valorizzare la filiera del mondo pizza, a conferma di un settore in grande ascesa. Le pizzerie che hanno partecipato ai contest hanno onorato le tipologie di pizza in gara, utilizzando materie prime di qualità e prodotti a Km0. Per il 2025 ci saranno diverse novità perché il format sia ancora più attrattivo” - ha spiegato Michele De Ventura organizzatore della prima edizione di ‘Roma Pizza Contest’.