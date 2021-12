Al teatro del Torrino con il famosissimo balletto "Lo Schiaccianoci”

Terzo appuntamento al Teatro del Torrino, a partire dal 5 dicembre 2021, con uno degli spettacoli più famosi al mondo: "Lo Schiaccianoci" per la regia di Luca Pizzurro, direttore artistico dello stabile del IX Municipio.



La meravigliosa musica di ?ajkovskij, le musiche originali ed inedite di Giacomo Zumpano, un uomo misterioso, giocattoli che prendono vita nel cuore della notte, uno schiaccianoci magico e un viaggio fantastico nel Regno dei Dolci: tutto questo è Lo schiaccianoci!

Il grande classico di Natale che ispirò a Ciajkovskij le musiche per uno dei balletti più famosi di tutti i tempi, sarà messo in scena al Teatro del Torrino dagli allievi della Scuola di Ballo di Napoli, diretti dal famosissimo ballerino Andrè De La Roche, definito da Vittoria Ottolenghi "uno dei migliori ballerini jazz al mondo”, nonchè responsabile del Dipartimento Modern della Nuova Scuola del Balletto di Roma.



I riflettori si accendono su la dolce Clara, che si addormenta e inizia a vivere il suo sogno in cui lo Schiaccianoci si trasforma in un principe. Clara lo segue, entrando in una foresta innevata, dove il primo atto si chiude, con un’incantevole danza dei fiocchi di neve, per poi continuare, nel secondo atto, con il più famoso intermezzo di danze di Ciajkovskij ed un tripudio di musiche e suoni che incantano il pubblico da sempre!



Un balletto che rappresenta un banco di prova importante sia per i ballerini che per gli allievi del teatro del Torrino, costantemente impegnati in una significativa attività di danza e che, sicuramente, andrà ad arricchire la loro esperienza e curriculum.



"Lo schiaccianoci" sarà in scena dal 5 dicembre 2021 alle ore 16:00 e per tutte le domeniche di dicembre, con un cast di ballerini professionisti.



Ma senza dare ulteriori anticipazioni la Compagnia del Teatro del Torrino vi invita a prenotare il posto in prima fila al numero 338 8193001, per assistere ad uno spettacolo unico ed irripetibile in totale sicurezza!





Link - https://www.teatrodeltorrino.it/