Grand Guignol de Milan in "Lucifer - Il volto del diavolo" al Teatro Petrolini

«Napoli, 1925. Io ho visto il Diavolo ed il ricordo del suo volto non mi dà pace. Per tale ragione l’ho fatto ritrarre su di un dipinto realizzato con colori benedetti, così da allontanarlo per sempre da questa città… …ma ora vuole la sua vendetta! – Da una Lettera scritta nel Manicomio di Sant’Eframo»



La Compagnia che dopo 68 anni ha riportato in Italia l’antico teatro dell’orrore e della cronaca nera, torna per svelarvi il mistero che ha ispirato leggende e scrittori di ogni tempo: LUCIFER – Il Volto del Diavolo.



Numerosi autori nel corso dei secoli hanno fornito in romanzi e racconti la stessa minuziosa descrizione del volto del Diavolo, come se l'avessero visto o se ne avessero ricevuto la medesima testimonianza.



Dietro a quella che potrebbe sembrare una fortuita coincidenza, vi sono però un misterioso ritratto e una storia di tentazione e follia.



«Sai come il diavolo tortura le anime nell’Inferno? Le mantiene in attesa.»

– Carl Gustav Jung



Scritto, Diretto e Interpretato da

Gianfilippo Maria Falsina Lamberti



Con

Stefano Comotti

Giulia Rachele Mazza

Mattia Maffezzoli

Gianfranco Ventriglia



Luci & Musiche: Nelson Mallè Ndoye



DATE E ORARI:

Venerdì 12 aprile ore 21,00

Sabato 13 aprile ore 21,00

Domenica 14 aprile ore 19,00



Teatro Petrolini

Via Rubattino, 5

(Roma - zona Testaccio)





(compresa la tessera associativa)