Gotika Festival Roma 2023

Gotika Festival Roma, Terza Edizione, alla Città dell'Altra Economia, Ex-Mattatoio, Largo Dino Frisullo, nel cuore della Roma storica di Testaccio, Domenica 12 Febbraio, dalle 10:00 alle 19:00, Ingresso Gratuito.



Il Festival di Roma dedicato al gotico, all'esoterico e al fantasy, con esposizione di artigianato e oggettistica, moda black e goth, accessori, libri e molto ancora. Ci saranno aree per workshop sulla cultura dedicata, laboratori esperienziali, consulti e divinazione, performance artistiche.



L’evento si terrà alla Città dell'altra Economia, all'Ex- Mattatoio, negli spazi che comprendono il piazzale ed i prati per l’Area Market dedicata, ed il modulo al chiuso per workshop e seminari tematici. Saranno inoltre presenti alcuni autori del campo esoterico per presentare gratuitamente le loro ultime opere.



Molti gli esperti di cartomanzia che parteciperanno per letture e divinazioni di ogni genere, tarocchi, astrologia tradizionale ed evolutiva, carte sciamaniche e angeliche, divinazione con le rune tradizionali e delle streghe.



Anche i più piccoli potranno sempre divertirsi nell'Area Giochi nel modulo interno, con tantissime attività ricreative e laboratori artistici, disegno creativo e dell’anima, trucca bimbi.



Sempre presente l'angolo street food e drink point dedicato.



Tanti gli eventi e spettacoli a sorpresa durante la giornata!



Gotika Festival Roma è un progetto culturale a cura dell’Associazione Anima Verde, che da anni presenta su Roma iniziative a favore della cultura esoterica, folkloristica e spirituale.