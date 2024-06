Global Wellness Day 2024 al Six Senses Rome

Il Six Senses Rome partecipa a livello internazionale al Global Wellness Day. Sabato 8 giugno in programma una giornata in connessione con la natura nel cuore di Roma, con un programma speciale per rinvigorire mente e corpo.

8:30 Passeggiata di riconnessione a Villa Borghese

9 Risveglio metabolico a Villa Borghese

10 Pranayama e meditazione sull’energia verde a Villa Borghese

11 Silvoterapia a Villa Borghese

12 Rientro in hotel

13 Super Salad Lunch al BIVIUM Restaurant Euro 35

15 Workshop Crea il tuo prodotto di bellezza in Earth Lab

16 Sound Healing con aromaterapia in Spa Euro 55

E' possibile prenotare il proprio posto: spa-rome@sixsenses.com oppure +39 0686814500