"Gli uccelli" di Alfred Hitchcock a piazza San Cosimato

L'edizione 2022 de Il Cinema in piazza sta per volgere a termine. Mercoledì 27 luglio, Alfred Hitchcock torna protagonista dell'ultimo appuntamento a Il Cinema in piazza. A Trastevere, nell'arena San Cosimato, sarà infatti proiettato "Gli uccelli", film del 1963 da 119 minuti

Il Cinema di Alfred Hitchcock a San Cosimato

Il maestro del brivido, Sir. Alfred Hitchcock è stato protagonista a San Cosimato dall'inizio della rassegna, con serate di suspense da trattenere il fiato, sotto le stelle di Trastevere, con i suoi capolavori che hanno fatto la storia del cinema.

Di seguito tutti i film di Hitchcock che sono stati proiettati in queste settimane nell'arena San Cosimato de Il Cinema in piazza:

8 giugno, REBECCA - LA PRIMA MOGLIE (REBECCA) - 1940, 130 min

15 giugno, IO TI SALVERÒ (SPELLBOUND) - 1945, 111 min

22 giugno, NOTORIUS - L'AMANTE PERDUTA (NOTORIUS) - 1946, 102 min

24 giugno, PSYCO (PSYCHO) - 1960, 109 min

29 giugno, IL DELITTO PERFETTO (DIAL M FOR MURDER) - 1954, 105 min

13 luglio, LA FINESTRA SUL CORTILE (REAR WINDOW) - 1954, 112 min

20 luglio, LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE (VERTIGO) - 1958, 128 min

27 luglio, GLI UCCELLI (THE BIRDS) - 1963, 119 min

Appuntamento alle 21,15 con la pellicola in lingua originale e sottotitoli in italiano. Non è necessaria la prenotazione.