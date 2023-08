Gli studi d'artisti aprono al pubblico

Dal 1 al 31 agosto, gli studi degli artisti diventano spazi di condivisione e partecipazione in cui il pubblico può scoprire come nasce e prende forma la loro ricerca: per tutto il mese di agosto la Capitale ospita “Roma città aperta”.

La visita agli studi d’artista, solitamente privata, si apre a quanti vogliano interagire, osservare e conoscere gratuitamente questi luoghi suggestivi, con la possibilità di incontrare l'artista e immergersi nel suo percorso creativo. In programma, inoltre, una performance itinerante per le strade della città a cura di Iginio De Luca, il 21 agosto, e la proiezione del docufilm “Roma Isola Aperta”allo Studio Alfredo Pirri, il 28 agosto.

Per ciascun evento il pubblico sarà accolto da specialisti di arte contemporanea e l'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria alla e-mail rca@nomasfoundation.com

Gli appuntamenti si svolgono nei seguenti spazi:

Studio Francesca Leone, via Colle della Strega, 33 Mun. IX

Studio Elena Bellantoni, via di San Giovanni in Laterano 276 Mun. I

Studio Alfredo Pirri, via dei Consoli, 73 Mun.VII

Studio Gioacchino Pontrelli, via Teano, 4 interno 8 Mun. V

Studio Tito Marci, via Cavour, 19 Mun.