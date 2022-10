Gli Aristogattoni al Cotton Club

Perché resister non si può al ritmo del jazz... Miao! ...Come Matisse, Minou e Bizet si scatenavano sulle note di ”Tutti quanti voglion fare il jazz!” (che la band di Scat Cat cantava nel primo film d’animazione prodotto postumo da Walt Disney, «Gli Aristogatti», 1970), così «Gli AristoGattoni» promettono di far scatenare il pubblico. È il progetto del contrabbassista Renato Gattone, che propone gli standard dei grandi compositori che hanno fatto la storia del Jazz – da Cole Porter a Irving Berlin, da Jerome Kern a Hoagy Carmichael, da Johnny Mercer a Duke Ellington – e che sono stati resi famosi da indimenticabili interpreti quali Benny Goodman, Louis Armstrong, Count Basie.

Gli arrangiamenti degli “Aristogattoni” si propongono di rivisitare il repertorio di “Jazz Tradizionale” o “Mainstream” con una veste moderna, con ritmi Funky e Soul e naturalmente tanto Swing, tenendo conto delle tendenze attuali della musica Afroamericana e dell’evoluzione del linguaggio jazzistico fino ai nostri giorni.

Line-up:

ALESSANDRO CONTINI VOCE

RENATO GATTONE CONTRABBASSO

GIANLUCA GALVANI CORNETTA

WALTER FANTOZZI TROMBONE

STEFANO SCARTOCCI PIANO

FRANCESCO BONOFIGLIO BATTERIA



START DINNER 20.30

START LIVE 22.00

LIVE SHOW €12