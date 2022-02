Gli appuntamenti per i bambini al Teatro Tor Bella Monaca

Dal 13 febbraio riparte il TEATRO IN FAMIGLIA, la rassegna della domenica pomeriggio alle 17, dedicata al Teatro Ragazzi. 7 appuntamenti imperdibili fino ad aprile.



Apre la stagione il 13 febbraio alle ore 17 IL RE SENZA CORONA, una produzione Seven Cults, viaggio musicale tra fiabe e filastrocche di Gianni Rodari. "C’era una volta un re senza corona. Re seconda nota della scala musicale, abitava proprio sotto il rigo, e per combinazione vedeva al piano di sopra un “mi” che aveva una corona grossa così".

Il 20 febbraio alle ore 17 Teatro Zeta presenta una rivisitazione della fiaba popolare con CAPPUCCETTO ROSSO ...TUTTO DA RIDERE! Manca la protagonista… e lo spettacolo deve comunque andare in scena…

Il 27 febbraio alle ore 17 Monsieur David torna con la Compagnia Feet Theatre per far sognare grandi e piccini con LA DANZA DEI PIEDI, uno spettacolo in cui i piedi saranno protagonisti di molte storie.

Il 6 marzo alle ore 17 ospitiamo il più grande eroe di tutti i tempi: un uomo che da principe diviene fuorilegge pur di combattere per la libertà e donare un po’ di gioia ai poveri della sua città: Nottingham, in compagnia di GattaNera Teatro che presenta IL SEGRETO DI ROBIN HOOD.

Il 20 marzo alle ore 17 Nomen Omen in una commedia musicale, con musiche e canzoni originali, adatta a tutte le età: LE NUOVE AVVENTURE DI DOROTHY NEL REGNO DI OZ, con nuovi personaggi da conoscere che saranno per lei preziose amicizie, come l’uomo meccanico, lo scarababbeo, e la legittima regina di Oz, Ozma, o prove da affrontare, come i Rotelli, la Principessa Languidona dalle trenta teste e il perfido re Niomo.

Il 27 marzo alle ore 17 prende vita sul palco un regno immaginario fatto di vestiti, mollette e corde da bucato, con una coppia di regnanti decisamente distratti, attenti solo alla fastosa vita di corte E VISSERO PER SEMPRE FELICI E BEN DISTESI! di e con Matteo Micheli.

Il 3 aprile alle 17 SULLE ORME DI PAPERT, spettacolo ambientato in una classe di cui saranno parte attiva i giovani spettatori: l’insegnante proporrà una ricerca sulla figura di Papert e questo sarà lo spunto per la creazione di momenti pedagogici comici ed esperienziali.



Gli spettacoli si terranno nella sala piccola del teatro. È vivamente consigliata la prenotazione.