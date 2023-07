"Gli amici di Tito": tocca a Nino, il T-Rex. A Rocca di Cave il bullismo si combatte leggendo

Il Geomuseo Planetario di Rocca in Cave, in collaborazione con la Le Nove Muse Onlus, la Difficile Libreria e l'Associazione Culturale Caffè Corretto di Cave, organizza per sabato 8 luglio, a partire dalle 17.30, un pomeriggio di lettura e laboratori creativi per piccoli appassionati di dinosauri, con merenda a tema, preparata da "Al Portico di Fortuna".

Nel corso del pomeriggio la nostra piccola "tribù degli abbracci" affronterà insieme alla libraia Ylenia il delicato tema del bullismo, attraverso la storia di "Nino il T-Rex", protagonista del libro di Francesco Pierri, con Illustrazioni di Dunja Jogan, il T-Rex "più bullo dei bulli" che passa le sue giornate a spaventare e intristire gli esseri della foresta.

Ma sarà davvero così cattivo Nino? I bambini potranno scoprirlo in un bellissimo viaggio dove costruire è più bello che distruggere, dove amare è più facile (e bello) di odiare.



Il costo di partecipazione è di 10 euro a bambino, tito-merenda inclusa. Il Laboratorio è consigliato ai bambini tra i 5 e i 10 anni. Gli accompagnatori non pagano.