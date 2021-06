Gli Ambulanti di Forte dei Marmi al Lido di Ostia

Il mercato di qualità più famoso d’Italia dell’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi e le sue “boutique a cielo aperto” tornano domenica 4 luglio a grande richiesta sul litorale romano nel rispetto scrupoloso di tutte le indicazioni di sicurezza.

Lo spettacolo del meglio del Made in Italy artigianale, come pelletteria (borse e scarpe) di unica ed esclusiva fattura, la migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore – è atteso domenica 4 luglio al Lido di Ostia nella location di Viale delle Repubbliche Marinare.

Un mercato di qualità che sarà come sempre all’insegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19. Tante idee per gli acquisti in un autentico spettacolo di bancarelle ed una proposta che non è solo commerciale ma ormai culturale, tanto che da tempo, ormai, si parla del Consorzio "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi" (non solo in Italia ma anche all’estero) come di una “eccellenza italiana”. Ogni mercato di qualità è sempre seguito da un fedele pubblico di fans e appassionati del genere, che generano importanti ricadute di indotto turistico e commerciale per le città ospitanti.

Il Consorzio (depositario del marchio unico, originale e registrato “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”), nato per primo nel 2002 dall’unione di alcuni dei migliori banchi presenti nello storico e famoso (nel mondo) mercato di Forte dei Marmi, con lo scopo di renderne itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali, è stato da allora oggetto di diversi tentativi di imitazione, peraltro lontanissimi dall'originale, ed è da sempre impegnato nelle competenti sedi legali in difesa della sua originalità ed unicità di marchio e format.

Per conoscere nel dettaglio il calendario completo delle date dei mercati de Gli Ambulanti di Forte di Marmi è possibile consultare l’unico sito web ufficiale www.gliambulantidifortedeimarmi.it, dal quale si accede anche alla pagina Facebook ed alla App del Consorzio.



Gli Ambulanti di Forte dei Marmi

Domenica 4 luglio 2021

Viale delle Repubbliche Marinare - LIDO DI OSTIA

Dalle 8.00 alle 19.00 con orario continuato anche in caso di maltempo, nel rispetto scrupoloso di tutti i protocolli sanitari

