Gli ambulanti di Forte dei Marmi a via Alessio Baldovinetti

Torna a ROMA per gli acquisti di Natale, a grandissima richiesta, il mercato di qualità più famoso d’Italia: quello dell’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi con le sue “boutique a cielo aperto”. Lo spettacolo del meglio del Made in Italy artigianale - come pelletteria (borse e scarpe) di unica ed esclusiva fattura, la migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda griffate e di stock, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore – arriva con un doppio speciale appuntamento nella Capitale: sabato 18 dicembre nelle Vie Duccio di Buoninsegna e Alessio Baldovinetti. Un week-end da non perdere con tante idee regalo e ben due mercati di qualità che saranno come sempre all’insegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19 e nel rispetto scrupoloso di tutte le indicazioni di sicurezza.

Sui grandi banchi di vendita è infatti possibile trovare il meglio della tradizione toscana ed italiana dell'artigianato di qualità: abbigliamento, pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cachemire, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinata arte fiorentina.

Non a caso il Consorzio (depositario del marchio unico, originale e registrato Gli Ambulanti di Forte dei Marmi), nato per primo nel 2002 dall’unione di alcuni dei migliori banchi presenti nello storico e famoso (nel mondo) mercato di Forte dei Marmi, con lo scopo di renderne itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali, è stato da allora oggetto di diversi tentativi di imitazione.

Per conoscere nel dettaglio il calendario completo delle date dei mercati dello show itinerante de Gli Ambulanti di Forte di Marmi, è possibile consultare l’unico sito web ufficiale www.gliambulantidifortedeimarmi.it, dal quale si accede anche alla pagina Facebook ed alla App del Consorzio.



Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Roma:



• Sabato 18 dicembre 2021 – Vie Duccio di Buoninsegna e Alessio Baldovinetti



Dalle 8.00 alle 19.00, con orario continuato anche in caso di maltempo, nel rispetto scrupoloso di tutti i protocolli sanitari anti Covid.