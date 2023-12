Giusy Caruso, la pianista-performer e ricercatrice che suona con il corpo

Tappa romana della pianista concertista avanguardista e ricercatrice italiana Giusy Caruso, capo del gruppo di ricerca CREATION al Conservatorio Reale di Anversa in Belgio, impegnata in una tournée internazionale di performance e presentazioni del suo libro "La Ricerca Artistica Musicale. Linguaggi e Metodi" (LIM 2022). La Caruso, vincitrice del prestigioso riconoscimento europeo PREMIO S+T+ARTS Honorary Mention 2023 per l'innovazione nella performance pianistica, insieme al partner tecnologico società LWT3 di Milano, sarà ospite della serie "Alziamo il Volume - Incontri con l'Autore" a cura di Carla Conti e Roberto Giuliani nella sala di Medaglioni del Conservatorio di Musica Santa Cecilia il 4 Dicembre alle ore 18.00.

Nel corso della presentazione ampio spazio sarà dedicato alla performance da parte dell'autrice Caruso e al suo pioneristico progetto di ricerca 'Viaggio al centro del Suono' che comprende l'avveneristico brano 'Suspensions' del compositore giapponese Atau Tanaka, in cui la performer fa suonare il suo corpo insieme al pianoforte indossando dei bracciali con particolari sensori che registrano la tensione muscolare delle braccia e il movimento trasformandoli in suoni elettronici grazie all'elaborazione del computer; una selezione dei 72 studi carnatici per pianoforte (ispirati alle scale dell'India del Sud) del compositore francese Jacques Charpentier e la Suite n. 9 Ttai del compositore italiano Giacinto Scelsi.

La pubblicazione del libro della Caruso, il primo in assoluto che inquadra la ricerca artistica musicale in lingua italiana, ha suscitato particolare interesse in questo particolare momento storico in cui gli istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM), accademie e conservatori. sono implicati nella riforma dei programmi ministeriali per l'apertura del terzo ciclo, il dottorato nelle arti performative. Ne parlerà in dettaglio Giovanna Cassese, presidente del CNAM.

La Caruso sarà altresì impegnata su Roma il 5 e il 6 Dicembre come conferenziere al Convegno Internazionale dedicato a Franco Evangelisti organizzato dalla Fondazione Isabella Scelsi con un intervento dal titolo Back to the sound: a voyage into Franco Evangelisti's piano timbre.



Ph. Wannes Cré - Antwerpen