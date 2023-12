Giuseppe Ricciardo & The Swing Reactors live al Cotton Club Roma

Giuseppe Ricciardo & The Swing Reactors è una formazione che fonde dentro di sé due anime, quella dello Swing e quella del Bebop, attingendo il proprio repertorio e le proprie radici in quel periodo che negli '40 vedeva per l'appunto la nascita del bebop sul solco ancora evidentissimo e centrale dello swing. E' in questo contesto che si affermano grandi musicisti come Wardell Gray e Dexter Gordon, nel solco dell'eredità lasciata da Lester Young e dalle piccole formazioni derivate dalle grandi orchestre come i Kansas City Seven di Count Basie.



Giuseppe Ricciardo & The Swing Reactors: Giuseppe Ricciardo Sax e direzione, Piercarlo Salvia Clarinetto, Francesco Lento Tromba, Gino Cardamone chitarra, Giuseppe Talone contrabbasso, Emmanuele Zappia batteria.



START DINNER 20.30

START LIVE 22.00



Il menù della serata sarà il seguente:

ANTIPASTO: -

Tartare di salmone e avocado –

Tartare di tonno con mela verde e lime

Moscardini al pomodoro con crostini di pane



PRIMO:

Risotto ai frutti di mare al profumo di champagne e petali di rose



SECONDO:

Filetto di orata in crosta di patate



CONTORNO:

Insalata di finocchi con olive e arance



DOLCE: Soufflé al cioccolato al profumo di frutti rossi e panna



DOPO LA MEZZANOTTE: Lenticchie e cotechino, champagne, panettone e pandoro

Il costo della serata è di 120 euro a persona



I posti sono limitati, chiamaci per prenotare: 3490709468