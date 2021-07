Giuseppe Ricciardo & the Swing Reactors in concerto al Village Celimontana

The Swing Reactors nasce dalla collaborazione tra alcuni musicisti capitanati dal sassofonista e arrangiatore del gruppo Giuseppe Ricciardo, uniti dalla passione per il timing serrato tipico di celebri formazioni quali "Kansas City 5-6-7", "Oscar Peterson trio" e soprattutto lo storico trio composto da Lester Young, Nat King Cole e Buddy Rich. Su questa base sono saldamente poggiati arrangiamenti originali e rivisitazioni di celeberrime interpretazioni.



Il gruppo si evolve successivamente in un quintetto composto da sassofono, tromba, pianoforte, contrabbasso e batteria, con l’aggiunta, talvolta, di una voce femminile. Tutto in due ore e due set per un concerto jazz pieno di energia, confortevole e rilassante con brio.



INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it

ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO



Line-up

Giuseppe Ricciardo - Sax Tenore

Francesco Lento - Tromba

Luca Filastro - Pianoforte



Marco Loddo - ContrabbassoEmanuele Zappia - Batteria

