"Tra l'aratro e la terra incolta" di Giuseppe Barilaro

Venerdì 10 novembre alle ore 18:00, presso la galleria Edarcom Europa in via Macedonia 12 a Roma, verrà inaugurata la mostra personale di Giuseppe Barilaro dal titolo “Tra l’aratro e la terra incolta”, a cura di Francesco Ciaffi e Andrea Romoli Barberini.



Il giovane artista calabrese (Catanzaro, 1988), che vanta già numerose esperienze espositive anche all’estero e un ben connotato seguito nel collezionismo italiano e internazionale, torna a esporre a Roma dopo la sua ultima personale del 2017. In mostra circa 30 opere frutto della ricerca più recente che ha visto Barilaro impegnato nella riscoperta delle atmosfere e dei luoghi che hanno dato origine al suo linguaggio pittorico.



Nella presentazione in catalogo Andrea Romoli Barberini segnala che se nelle opere di Barilaro “non sarà mai scontato individuare un motivo della rappresentazione, meno arduo sarà invece, cogliere un clima, un’atmosfera, un orario. E questo è ancor più evidente nei lavori recenti in cui il colore, violento e ridondante, materico e istintivo, ha fatto prepotentemente irruzione per palesare, anche nelle discontinuità delle sue lacerazioni, un nuovo ambito di riferimento tematico che inequivocabilmente chiama in causa la natura”.



E a tal proposito Francesco Ciaffi, direttore della galleria, annota sempre in catalogo che “le scalfitture dei supporti, gli spessori degli oli densi, i toni barocchi e le combustioni riconducono il movimento astratto alla raffigurazione intenzionale di campi, cespugli, solchi, terre, fiori e foglie, insomma a tutto quel complesso e indelebile immaginario di segni e colori che ogni anima sensibile coglie nell’osservare l’incessante ritmo della natura”.



La mostra sarà visibile con ingresso libero fino al 25 novembre.



INFORMAZIONI



MOSTRA: Giuseppe Barilaro | Tra l’aratro e la terra incolta

PERIODO: 10 – 25 novembre 2023

INDIRIZZO: Via Macedonia 12, Roma (San Giovanni – Appio Latino)

INAUGURAZIONE MOSTRA: Venerdì 10 novembre 2023 ore 18:00-21:00

ORARIO MOSTRA: da lunedì a sabato ore 10:30/13:00 e 15:30/19:30



INFO: 06 7802620 – www.edarcom.it