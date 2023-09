A Roma una giornata dedicata al benessere degli amici pelosi con giochi, consigli e tante attività

Prezzo non disponibile

A Roma arriva una giornata dedicata al benessere dei nostri amici a quattro zampe con tantissime attività, offerte, consigli e iniziative.

Sabato 30 settembre, dalle h.10 alle h.13 a Giulius Saxa Rubra, Royal Canin® porta i Royal Days: all’interno del punto vendita, i Medici Veterinari esperti in nutrizione di Royal Canin® saranno a disposizione di tutti i visitatori con consigli e giochi interattivi sulla corretta gestione del peso degli amici a quattro zampe.

Dalle h.16 alle h.18, invece, nello spazio antistante al punto vendita, Massimo Perla, noto educatore del Centro cinofilo Indiana Kayowa, darà consigli, suggerimenti e dimostrazioni pratiche insieme ai cani più famosi della tv italiana. Sarà inoltre possibile assistere a una bellissima esibizione di Dog Dance, una disciplina che permette la costruzione coreografia danzata composta da esercizi, eseguiti insieme al cane in sintonia con la musica, che contribuiscono ad accrescere l’intesa e il legame tra cane e proprietario.

E per gli amici a quattro zampe meno fortunati, Royal Canin® e Giulius uniranno le forze con una donazione di petfood all’Associazione Amore Randagio, un’organizzazione di volontariato che aiuta pet in stato di urgenza o difficoltà, psicologica o fisica.

Tantissime offerte promozionali e sconti fino al 30% su molti prodotti Royal Canin® all’interno del punto vendita, infine, faranno da cornice a questo appuntamento imperdibile per scoprire come fare la differenza e dare una mano a creare un mondo migliore per ogni cane e gatto!