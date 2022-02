Giulio Gentile Trio alla Casa del Jazz

Il 19 febbraio alla Casa del Jazz va in scena il “Giulio Gentile Trio” (Giulio Gentile - piano; Michele Santoleri - batteria; Pietro Pancella - contrabbasso).

Il gruppo nasce dall'incontro dei tre ragazzi abruzzesi, provenienti da due conservatori, quello di Pescara e di L'Aquila. Cio? che li accomuna, oltre una profonda amicizia, e? la voglia di sperimentare nuove idee mantenendo intatto il sound acustico del classico piano trio.

Grande importanza viene data alla ricerca di una dimensione timbrica, improvvisativa e compositiva il piu? possibile identitaria e originale, attingendo a qualunque sfumatura di genere musicale. Il repertorio e? composto principalmente da composizioni inedite del pianista Giulio Gentile, brani uniti dalla ricerca armonica e ritmica, un forte senso melodico e un profonda narrazione.

Gia? in attivo con svariati concerti, ricordiamo l’ultimo recente appuntamento all’Istituto Italiano di cultura di Istanbul, in Turchia. Nel settembre 2020 il trio ha ultimato la registrazione del primo album in studio, composto interamente da composizioni originali e pubblicato ad inizio 2022 per l’etichetta “AUAND”.