Giuliano Dottori in concerto all'Asino che vola

“La Vita nel Frattempo” è l’ultimo album del cantautore milanese, uscito a Marzo 2023 solo in vinile e che uscirà definitivamente su tutti gli store digitali il prossimo 29 marzo.

Giuliano Dottori è in tour per portare l’album in giro per l’Italia e passerà da Roma il 7 marzo, per un concerto a L’Asino che Vola.

L’album è un equilibrio di canzoni soffuse, produzioni mature e arrangiamenti raffinati, che riescono a far convivere tra di loro la profondità del cantautorato con la melodia del pop.

“La vita nel frattempo” contiene otto canzoni scritte e prodotte nell’arco di circa otto anni. È un disco molto personale e intimo. “Credo che il concetto che sta alla base dell’album sia l’accettazione”, commenta Dottori, “dei miei limiti, della perdita, della fine di alcune relazioni. Accettare non significa accontentarsi ma comprendere a un livello profondo perché le cose molto spesso non vanno nella direzione che vorremmo. O, ancora meglio, comprendere che era sbagliata l’aspettativa, non il risultato. Accettare significa soprattutto chiudere i cerchi e ripartire più forte”.

