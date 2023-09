Giulia Salsone Quartet in concerto al Charity Café

Venerdì 15 settembre il jazz torna a essere il vero protagonista al Charity Café con il quartetto guidato dalla chitarrista Giulia Salsone. Il quartetto si contraddistingue per sonorità che richiamano il jazz e la musica afroamericana passando da composizioni originali a quelle di grandi autori come Carla Bley, Ornette Coleman, Thelonious Monk e Wayne Shorter, nel quale i musicisti si muovono con sensibilità e gioco di improvvisazione. Completano questa formazione Paolo Innarella al sax & flauto, Stefano Nunzi al contrabbasso e Andrea Nunzi alla batteria. Ogni venerdì, dunque, sul palcoscenico di via Panisperna trornano le serate dedicate al jazz con le migliori band presenti nel territorio capitolino e nazionale.



Giulia Salsone, Chitarra

Paolo Innarella, Sax & Flauto

Stefano Nunzi, Contrabbasso

Andrea Nunzi, Batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione