Giufà il mare e le nuvole, ultimo appuntamento per bambini a Centrale Preneste

Si chiude, domenica 5 maggio alle 16.30, questa stagione della rassegna Infanzie in gioco a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58) con uno degli spettacoli più amati della Compagnia Ruotalibera: “Giufà il mare e le nuvole”. Dalla saga del celebre personaggio della tradizione popolare dell’area del Mediterraneo nasce un racconto arguto e pieno di speranza. La regia e l’interpretazione sono di Tiziana Lucattini e Fabio Traversa, gli oggetti scenici sono curati da Francesco Persico e il disegno luci da Martin Beeretz.

Giufà è pasticcione, testardo, visionario, bugiardo, eppure è anche sensibile e intelligente: Giufà è un bambino. Vive con la madre in un perenne, buffo e tenero conflitto. Sono poveri e la loro casa è una piccola baracca su una spiaggia di sabbia, una terra di nessuno davanti al mare. Alle loro spalle, invece, si estende un’indefinita periferia cittadina da cui sono esclusi. Giufà guarda il mare e sogna, al di là delle onde, un padre sconosciuto e idealizzato. La condanna a essere bambino per Giufà e a essere diffidente e brontolona per la madre si ribalta davanti al mare, davanti alle nuvole, davanti alla possibilità per entrambi di muoversi, di cambiare e, infine, di crescere.

Adatto dai 6 anni. Il costo del biglietto è per tutti di 7 euro. Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

Giufà il mare e le nuvole

Compagnia Ruotalibera Teatro

Testo, regia e interpretazione: Tiziana Lucattini e Fabio Traversa

Oggetti scenici: Francesco Persico

Disegno luci: Martin Beeretz

Organizzazione e promozione: Serena Amidani e Paola Meda

Foto di scena: Patrizia Lucattini.