Gita in battello con visita guidata sulle bellezze di Roma

Per i romani il Tevere è semplicemente “Fiume”. Er Fiume, è stato per secoli l’anima di Roma, ma lo è ancora? Roma deve la sua nascita e la sua esistenza al Tevere, la stessa leggenda del ritrovamento di Romolo e Remo ce lo racconta, ma quanto i muraglioni e l’urbanistica moderna hanno stravolto e cambiato il rapporto della città con il suo fiume?

L’unico modo per scoprirlo è quello di scendere a “Fiume”, così come facevano i nostri nonni durante le famose scampagnate lungo gli argini del Biondo Tevere, e di navigarlo in battello per viverlo con gli occhi nostalgici dei “barcaroli” che ne cantavano trionfi e sconfitte legate alle improvvise piene distruttrici che in un attimo toglievano la vita. I porti e i commerci, le opere d’ingegneria idraulica, i ponti e i Pontefici, e poi l’acqua… considerata in passato salutare e miracolosa.

Una domenica a “Fiume” per amarlo ed apprezzarlo una volta ancora!Domenica 6 settembre alle 18.00, Gita in battello con visite guidata sulle bellezze di Roma. Storia dell'Urbe attraverso il suo "Fiume"



QUANDO: domenica 6 settembre 2020, h 18.00

Accoglienza e registrazioni da 30’ prima: Isola Tiberina (Lungotevere degli Anguillara, sotto Ponte Cestio, sulla banchina all'imbarco del battello). E' raccomandata la massima puntualità per evitare di restare a terra.

Durata: circa 2 ore.

La visita sarà condotta da: Cristiana Berto, storica dell’arte, esperta di urbanistica antica, moderna e contemporanea.

LA VISITA VA PRENOTATA IN ANTICIPO

per garantire lo svolgimento dell'evento occorre prenotare in anticipo, la quota di partecipazione include il biglietto per la navigazione del Tevere e la visita guidata.

***La prenotazione è inoltre indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE.



COSTO

*La quota di partecipazione include il biglietto per la navigazione sul Tevere e la visita guidata.

€21 x chi paga al momento della prenotazione;

€25 per chi rimanda il pagamento al giorno della gita.

€15 (6-17); gratis (0-5).



NOTA BENE

Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.



SCONTI

2 euro di sconto a chi prenota e partecipa a 2 visite organizzate dalla nostra Associazione durante la stessa settimana (la settimana va da lunedì a domenica).



PRENOTAZIONI

LA VISITA VA PRENOTATA IN ANTICIPO, per controllare se abbiamo ancora biglietti disponibili scrivere a rome4ucristianaberto@gmail.com oppure o inviando un SMS al 3315632913.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, se sarà necessario prenotare l'utilizzo di un auricolare per ascoltare la nostra guida in maniera confortevole nel caso in cui il gruppo superasse i 15 iscritti, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.



Foto di Booth Kates da Pixabay

