Domenica 6 giugno, h 10.30 Gita in battello sul Tevere con visita guidata. Appuntamento: dalle 10:00 a Ponte Sublicio (di fronte Porta Portese).

La Visita va prenotata in anticipo per i biglietti della barca. La visita va prenotata e saldata in anticipo (entro giovedì 3 giugno) per poter usufruire dello sconto.



Costi

€21 x chi paga al momento della prenotazione (comunque entro il 3 giugno);

€25 per chi rimanda il pagamento al giorno della gita.

€15 (6-17); gratis (0-5)

*La quota di partecipazione include il biglietto per la navigazione sul Tevere e la visita guidata.



La prenotazione è inoltre indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



PRENOTAZIONI: con un SMS oppure WA al 3315632913 indicando data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti e indirizzo mail



DESCRIZIONE

Per i romani il Tevere è semplicemente “Fiume”. Er Fiume, è stato per secoli l’anima di Roma, ma lo è ancora? Roma deve la sua nascita e la sua esistenza al Tevere, la stessa leggenda del ritrovamento di Romolo e Remo ce lo racconta, ma quanto i muraglioni e l’urbanistica moderna hanno stravolto e cambiato il rapporto della città con il suo fiume?

L’unico modo per scoprirlo è quello di scendere a “Fiume”, così come facevano i nostri nonni durante le famose scampagnate lungo gli argini del Biondo Tevere, e di navigarlo in battello per viverlo con gli occhi nostalgici dei “barcaroli” che ne cantavano trionfi e sconfitte legate alle improvvise piene distruttrici che in un attimo toglievano la vita. I porti e i commerci, le opere d’ingegneria idraulica, i ponti e i Pontefici, e poi l’acqua… considerata in passato salutare e miracolosa.

Una domenica a “Fiume” per amarlo ed apprezzarlo una volta ancora!

