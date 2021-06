Gita in battello sul Tevere con visita guidata

Per i romani il Tevere è semplicemente “Fiume”.

Er Fiume, è stato per secoli l’anima di Roma, ma lo è ancora? Roma deve la sua nascita e la sua esistenza al Tevere, la stessa leggenda del ritrovamento di Romolo e Remo ce lo racconta, ma quanto i muraglioni e l’urbanistica moderna hanno stravolto e cambiato il rapporto della città con il suo fiume?

L’unico modo per scoprirlo è quello di scendere a “Fiume”, così come facevano i nostri nonni durante le famose scampagnate lungo gli argini del Biondo Tevere, e di navigarlo in battello per viverlo con gli occhi nostalgici dei “barcaroli” che ne cantavano trionfi e sconfitte legate alle improvvise piene distruttrici che in un attimo toglievano la vita. I porti e i commerci, le opere d’ingegneria idraulica, i ponti e i Pontefici, e poi l’acqua… considerata in passato salutare e miracolosa.

Una domenica a “Fiume” per amarlo ed apprezzarlo una volta ancora!.

Gita in battello con visite guidata sulle bellezze di Roma. Storia dell'Urbe attraverso il suo "Fiume". Durata della visita 2 ore circa



Appuntamento: a partire dalle 18 su Lungotevere degli Anguillara (sulla banchina del Tevere, all'imbarcadero dell'Isola Tiberina)

E' raccomandata la massima puntualità, ci imbarchiamo subito.



La visita va prenotata in anticipo per poter acquistare i biglietti della barca.

Costo:

€21,00 per chi paga alla prenotazione e comunque entro giovedì 1 luglio

€25,00 per chi paga il giorno della visita

€15,00 per ragazzi e bambini (minori di anni 5 non pagano)



Prenotazione: SMS/WA a Cristiana 3315632913. La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, per sapere se c'è disponibilità.

Foto d'archivio.

