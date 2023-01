"Girotondo tra i Pianeti" e "Dottor Stellarium": weekend per bambini e adulti al Planetario

Prezzo non disponibile

Un weekend di attività per i più piccoli al Planetario di Roma. Si inizio sabato 14 gennaio alle 12 con "Girotondo tra i Pianeti", lo spettacolo giocoso e interattivo, per bambini e genitori, in cui la sala del Planetario diventa un’immaginaria rampa di lancio verso i pianeti del sistema solare e oltre.

Il 15 gennaio si prosegue, alle 12, con Accade tra le stelle (per famiglie): accompagnati da Gabriele Catanzaro nei panni del Dottor Stellarium, bambini e adulti, andranno alla scoperta di tutto quello che si muove tra le stelle di notte e di giorno. Pianeti, satelliti naturali e artificiali, comete, asteroidi e anche le cosiddette stelle cadenti sono i protagonisti di questo simpatico viaggio astronomico.

Nel pomeriggio, alle 17, sempre in compagnia dello stravagante e divertente Dottor Stellarium, nello spettacolo Vita da Stella con il dottor Stellarium si andrà alla scoperta degli ammassi di giovani stelle intente a giocare tra loro, seguendo il loro evolversi fino alle ultime fasi di vita, dalle nebulose planetarie alle esplosioni di supernovae, dalle nane bianche alle stelle di neutroni, fino ad arrivare a schivare un immenso buco nero.