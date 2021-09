Giro del lago di Bracciano e visita del museo storico dell'Aeronautica

Il tour ci porterà a scoprire le meraviglie di questo lago di origine vulcanica all' interno del parco regionale di Bracciano e Martignano. Il territorio fu abitato fin dal 8000 a. C. Come dimostrano i villaggi scoperti in località la marmotta. Tra i laghi più gravi d'italia, profondo 160 Mt, frutto delle erosioni e colate laviche di 400.000 anni fa, la conca è circondata dai Monti Sabatini. L' attività vulcanica è presente in molte località con sorgenti sulfuree. Fu importante crocevia anche per gli etruschi che vi fondarono la mitica Sabate.



Ore 10.00, Inizieremo con la visita del Museo Storico dell 'aeronautica di Vigna di Valle, con una speciale prenotazione. il tour sarà guidato da personale interno e ci farà scoprire il mondo dell' aviazione, dalle mongolfiere, ai primi velivoli sperimentali, cimeli, uniformi, personaggi leggendari come Francesco Baracca, gli aerei della prima e seconda guerra mondiale, le frecce tricolore, davvero Interessantissimo . Ore 14.30 Dopo la pausa pranzo, libera o volendo prenotabile a circa 25 euro, continueremo per il Castello Odescalchi di Bracciano, borgo medievale , il cui nucleo era la rocca dei Prefetti di Vico, inglobata poi nella fortezza voluta da Napoleone Orsini a fine ' 400, da alcuni attribuita a Francesco di Giorgio Martini. Il Castello è tra i meglio conservati del rinascimento, con arredi originali e gli affreschi di Antoniazzo Romano. Racconteremo le vicende di noti personaggi della casata Orsini e Medici. In seguito fu poi ceduto agli Odescalchi a fine ' 600, e venne restaurato e arricchito dalla collezione di armi di Livio Odescalchi. Quindi, facoltativo, raggiungeremo Trevignano Romano ridente villaggio di pescatori ove restano le vestigia della rocca Orsini distrutta da Cesare Borgia. Visiteremo il piccolo ma interessante museo con reperti etruschi. In epoca romana fu rinomato centro di villeggiatura e cure termali, di cui restano vestigia ai Bagni di Vicarello. Trajano vi fece costruire l' acquedotto poi restaurato da Paolo V, tutt'ora in funzione.



N. B. il museo dell' aeronautica chiuderà a breve per riaprire nel 2023. Quindi è un' occasione unica per visitarlo.

Prenotazioni entro il 15/09.



I partecipanti si muoveranno con i loro mezzi, si può organizzare anche un punto di incontro e procedere insieme.

misure anti covid come da protocollo, green pass obbligatorio.

appunatamento al museo storico dell'aeronautica, via circumlacuale - 00062 vigna di valle



Contributo visite 15 euro

Mezza giornata, solo una parte del programma , 10 euro.

Entrata al castello Odescalchi euro 8.50

Entrata gratuita al museo dell aeronautica e al museo di Trevignano.

Massimo partecipanti 20 persone.

La visita è condotta dalla Dott.ssa Maria Letizia Bruschi



Guida turistica abilitata di Roma e storica dell' arte

