Giovedì live al Wishlist Club

La band romana Giovedì, dopo essere stata nominata tra i finalisti de l contest di Marte Live, arriva al Wishlist Club, in Via dei Volsci 126, giovedì 23 maggio per un live inedito. Dopo un anno, che li ha visti impegnati su molti palchi italiani come il Monk Club a Roma o in apertura dei Bnkr44 a Salerno, i Giovedì arrivano nel cuore di San Lorenzo per uno Special Live. Infatti giovedì 23 maggio il pubblico avrà l’occasione di ascoltare live il nuovo EP della band “Bene Veramente” pubblicato il 19 di aprile.



“Bene Veramente” contiene al suo interno gli omonimi singoli “Oltre le canzoni”, “Questa notte” e gli inediti, “La tua mano”, “Leggero” e “Solite cose”. Questo EP infatti rappresenta un punto di svolta per la band che si definisce più consapevole del proprio sodalizio sia artistico che umano. Le tracce di “Bene Veramente” presentano nuove sonorità in cui il pop si fonde con sfumature rock decise ma accompagnate da una testualità cantautorale ed introspettiva. I Giovedì attraverso la musica trasmettono il sentire dei propri venti anni in cui emozioni, insicurezze e determinazione si fondono per offrire al pubblico un personale spaccato generazionale.