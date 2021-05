I giovedì di giugno e luglio "Gran Aperitivo" sulla terrazza di GranRoma

A partire dal 3 giugno, per tutti i giovedì di giugno e luglio, dalle 18 alle 21, il Centro Commerciale GranRoma Gran Shopping invita tutti i suoi affezionati visitatori a prendere parte al Gran Aperitivo sulla sua Terrazza super attrezzata.

Per inaugurare la stagione del Gran Aperitivo in Terrazza, il 3 giugno dalle 19, suonerà il giovane dj di Ladispoli Lorenzo Avantaggiato, musicista molto apprezzato nel panorama internazionale.

Oltre a vivere una piacevole atmosfera grazie alla buona musica, con il Gran Aperitivo, ogni giovedì si potrà assaporare le sfiziose proposte dell’Area Ristoro di GranRoma, ammirando e godendo del piacevole panorama offerto dalla Terrazza del Centro.

Il Gran Aperitivo organizzato da GranRoma è un’opportunità da non perdere per chi ha voglia di stare in compagnia con i propri amici o per chi, dopo un giro di shopping nei 100 punti vendita del Centro ha voglia di una pausa gustosa e rigenerante.

GranRoma Gran Shopping è il Centro Commerciale delle nuove occasioni, è il punto di ritrovo della #GENERACTION, la generazione di giovani sempre alla ricerca di unicità, negli abiti che indossa e nei luoghi che frequenta. È la generazione che non deve chiedere mai, che sa esattamente quello che vuole e fa di tutto per ottenerlo.

Annullate ogni impegno quindi, perché fino 29 luglio in agenda c'è posto solo per il Gran Aperitivo!





