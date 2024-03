Giovanni e Matteo Cutello presenteranno il singolo "Chicco’s Blues". Ospite Alex Britti

All’Alexanderplatz Jazz Club di Roma,martedì 19 marzo, in collaborazione con Jando Music, Giovanni & Matteo Cutello, presenteranno il singolo "Chicco’s Blues".

Sul palco con Giovanni Cutello, sax e Matteo Cutello, tromba, Andrea Rea, pianoforte e Daniele Sorrentino, contrabbasso. Ospiti, Alex Britti, chitarra e Stefano Di Battista, sax. Esce a marzo 2024 il nuovo progetto discografico degli astri nascenti del jazz italiano: i fratelli Giovanni e Matteo Cutello.

Il primo singolo Chicco’s Blues, in uscita il 15 marzo in tutti gli stores digitali, viene lanciato con due featuring di eccezione Alex Britti e Stefano Di Battista ed una ritmica di tutto rispetto composta da Andrea Rea al piano, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Luigi del Prete alla batteria. Dalla banda del loro paese di origine in Sicilia arrivano alla Berklee College of Music e sono subito catapultati sui palchi più importanti del jazz italiano. Renzo Arbore ed Enrico Rava già li considerano (ad appena 24 anni…) il futuro del jazz italiano e Stefano Di Battista li guida ora artisticamente in questo progetto discografico.

Nel corso del 2024 usciranno i successivi singoli dell’album che i Cutello stanno ultimando con altri ospiti di eccezione. Una produzione Jando Music |Via Veneto Jazz| New Jazz Generation Da un’idea di Stefano Di Battista e Chicco Testa.