Giovanni Imparato presenta Afrocubanía

Sabato 30 settembre al Decima Fest Giovanni Imparato, percussionista italiano tra i più famosi a livello nazionale e internazionale, presenta Batá Afrocubanía, progetto di musica afrocubana (popolare, folklorica e liturgica) a tratti sincretizzato con la matrice partenopea delle tammurriate e della canzone napoletana; il repertorio è composto da brani originali in spagnolo, napoletano e tradizionali in spagnolo, napoletano, yoruba, abakwà, ararà, congo/bantù; un potpourrì di diverse culture che convivono insieme a Cuba e nel Mediterraneo.

La prerogativa è la relazione inscindibile tra tamburo, canto e danza integrando le sapienze millenarie yoruba e mediterranee; il linguaggio sintattico del tamburo e suo profondo significato. Batà Afrocubanìa è composto da Giovanni Imparato (batà, tumbadora, percussioni, voce e danza solista); Vincenzo Lato (percussioni, tumbadora, paila, bongò, batà e coro); Simone Lanzillotti (batteria, percussioni e coro), Manuele Bono (pianoforte, tastiere, percussioni, coro), Carlo Zaratti (basso elettrico, percussioni e coro), Stefano Vestrini (batà, guagua rumbera, percussioni, chequerè, guataca, tumbadora, danza e coro).



Giovanni Imparato come session man ha collaborato con Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana, Nino d’Angelo, L. Dalla, Eros Ramazzotti, S. Copeland. R.Cocciante, Mina, Ray Charles, Mystic Diversions, Giorgia, Sunlightsquare, A.Bocelli, R.Carosone, M.Martini, E.Bennato, N.C.C.P. C. d’Angiò, Tosca, M.Ranieri, G.Morandi, S. da Vinci, G.Finizio. Insegna percussioni dall’84. Afrocubanìa ideato da Giovanni Imparato, Tarenzi e Imparato a Summer Gigs Pro.



Ore 16:00 – progetto Parsifal



Wolkabout nell’area di Tor di Valle non solo di esplorazione del paesaggio ma di stimolo al desiderio di interpretarlo. un’esperienza di partecipazione senziente e ludica alla scoperta del Genius Loci di Tor di Valle. Relatori prof. Carlo Infante e arch. Enrico Cerioni



Parco di Decima - prenotazione gratuita sul sito Eventbrite.



Ore 16:00 - stage di pizzica a cura di Ludovica Morleo



il focus, oltre alla gestualità, la leggerezza e la ricerca di eleganza nei movimenti sarà proprio il rapporto che intercorre tra musica e danza, tra movimento e ascolto attento e attivo. a seguire un concerto di pizzica e musiche del centro sud Italia suonato da sei elementi con voce, tamburo, chitarra, fisarmonica, violino, mandolino e fiati.



Relatori: Ludovica Morleo, Jacopo Tarchi, Lorenzo Ciafaroni , Matteo Maggi, Sara Gregori

Parco di Decima – ingresso libero

Ore 18:00 - Mostra fotografica di Sara De Santis

Parco di Decima – ingresso libero



Ore 19:00 - Giovanni Imparato Afrocubania



Laboratorio di canto, coro e percussioni della cultura afrocubana tenuto dal maestro Giovanni Imparato con la partecipazione anche di Vincenzo Lato, Simone Lanzilotti, Emanuele Bono, Stefano Vestrini, Carlo Zaratti

Parco di Decima – ingresso libero