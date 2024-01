Giovanni Allevi all'Auditorium Parco della Musica

Giovanni Allevi torna in scena con il suo emozionante pianoforte, a marzo 2024, a Roma.

Il compositore e pianista di fama internazionale, è responsabile di un profondo rinnovamento della musica colta, riportando l’arte della composizione all’attenzione delle nuove generazioni. Sarà all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, nella Sala Santa Cecilia, il prossimo 3 marzo alle 18.

È diplomato in Pianoforte e in Composizione ed è laureato in filosofia. Ha calcato i palchi delle più importanti sale da concerto del mondo, dalla Carnegie Hall di New York al Teatro alla Scala di Milano, fino all’Auditorium della Città Proibita di Pechino. Grazie al suo impegno intellettuale, è punto di riferimento filosofico sui concetti di innovazione e analisi del cambiamento. Cavaliere della Repubblica Italiana per meriti artistici e culturali, è Stella d’Oro al Valor Mozartiano, Premio Falcone e Borsellino, ed Ambassador di Save the Children, in prima linea nella difesa dei diritti dei più piccoli. Allevi, compositore e pianista, da un anno combatte la sua più grande battaglia: la lotta contro il mieloma multiplo diagnosticatogli a giugno 2022.