"L'Arte della Natura Selvaggia" di Giovanni Addessi

Dal 6 al 12 ottobre 2023, Medina Art Gallery presenta “L’Arte della Natura Selvaggia”, prima mostra personale di Giovanni Addessi a cura di Francesca Romana Lobianco, nella galleria di Via Angelo Poliziano 4-6 a Roma.



L’evento di opening si terrà il giorno venerdì 06 ottobre alle ore 18:00. La mostra “L’Arte della Natura Selvaggia” è un’immersione senza precedenti nell’universo visionario di Giovanni Addessi. In questa prima personale, l’artista ci guida in un viaggio profondo attraverso la fusione tra la natura selvaggia e l’Arte, offrendo una prospettiva unica sulla nostra relazione con il mondo naturale. Con paesaggi surrealisti e figure umane di spalle immerse in vasti scenari, cattura l’essenza incontaminata e misteriosa della Natura, trasportando lo spettatore in un viaggio interiore profondo.



I dipinti di Giovanni Addessi sono un'ode alla bellezza della natura e all'essenza selvaggia che risiede in essa. Ogni opera è un invito ad esplorare un paesaggio che sembra appartenere a un mondo fantastico e onirico, in cui il confine tra reale e immaginario si fa labile. Inoltre, attraverso l’uso del colore, trasmette una vasta gamma di emozioni, che spaziano dall’inquietudine alla serenità, dalla meraviglia alla malinconia. I paesaggi dipinti, che sembrano estendersi all’infinito, invitano lo spettatore a riflettere sul proprio ruolo nel mondo e sulla nostra responsabilità nella tutela della natura.



L’esposizione vuole essere un invito a immergersi nel regno selvaggio dell'arte e della natura, a riflettere sulla nostra connessione con l'universo che ci circonda e a trovare un asilo per le nostre anime in questa meravigliosa fusione tra realtà e immaginazione.



In breve?

Titolo Mostra: “L’Arte della Natura Selvaggia”?

Opening Mostra: venerdì 06 ottobre alle ore 18:00

Durata Mostra: dal 06 al 12 ottobre 2023

Luogo: Medina Art Gallery | Via Angelo Poliziano 4-6 , 00184 | Roma



Contatti Medina Roma Art Gallery?

Email: info@medinaroma.com - Tel. +39 06 960 30 764?

Website: https://www.medinaroma.com/?

Social: facebook.com/medinaroma.arte / instagram.com/medinaroma.arte



Orari: Dal lunedì al venerdì ore 10:00 - 13:00 e 15:00 - 19:00