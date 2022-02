Giovanna D'arco, Le donne e la Scelta torna al Teatro Tor Bella Monaca

Da martedì 29 marzo a giovedì 31 marzo alle 21 al Teatro Tor Bella Monaca torna "Giovanna D'Arco - Le donne e la scelta. Uno spettacolo di David Norisco, con Maddalena Rizzi, Marco Prosperini, Alioscia Viccaro, Ana Kusch; scene Tiziano Fario, costumi Alessandra Mené, musiche Eugenio Tassitano, regia Filippo d’Alessio



Irrefrenabile e insofferente alle Autorità che cercano di sopprimere la sua voglia di autoaffermazione e libertà, Giovanna D’Arco non cede mai alla tentazione di arretrare ad una condizione determinata dal contesto sociale. Ogni suo atto e ogni sua scelta affermano con forza la sua libertà già nel semplice e fortemente simbolico vestire da uomo. Libera da un femminile fortemente delineato da una forma mentis misogina perpetuata dal clero e rinforzata dal pensiero aristotelico nelle università: non solo Dio, ma anche la Natura, avevano voluto la distinzione dei sessi per garantire la sopravvivenza della specie: (l’imbecilllitas sexus). Una lotta con se stessa di fronte a scelte in cui l’essere donna richiede passaggi di rottura con vissuti ingombranti determinati dalla logica del potere. Non più Giovanna l’Eroina, Giovanna la Santa, Giovanna la Strega… davanti al suo destino c’è solo Giovanna, una donna con le sue contraddizioni, le sue paure, la sua passione, la sua irruente vitalità e una fragilità che non cede mai posto al rimpianto o all’autocommiserazione.