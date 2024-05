Giovanna d'Arco a Binario30 Teatro

Giovanna d'Arco di e con Federica Bassetti arriva a Binario 30 Teatro venerdì 24 maggio alle 21.

Giovanna D'Arco compare sulla scena della Storia di Francia per sparire dopo solo un anno nel rogo di Rouen il 30 maggio del 1431. A 19 anni venduta dai borgognoni francesi agli occupanti inglesi, divenne bottino ghiotto per la Chiesa inquisitrice dell'epoca. La Storia non può evitarla, visto che risvegliò l'Europa liberando la roccaforte assediata di Orleans, salvando un re dimenticato dai suoi sudditi e risanando le ferite infette della interminabile guerra dei cent'anni.

Chi la guidó in questa fatale impresa? Le sue voci.

