Le Giornate FAI di Primavera del 25 e del 26 marzo 2022 sono arrivate alla 31a edizione. Alcuni tra i luoghi più interessanti, tra gli itinerari tematici, tra i luoghi insoliti tra arte, natura, storia e tradizioni, saranno eccezionalmente visitabili.

Tanti i luoghi visitabili anche nel Lazio e a Roma. Tra i luoghi della Capitale che apriranno esclusivamente in occasione delle Giornate Fai di Primavera 2023, anche Villa Bonaparte, sede dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede dal 1950, costruita due secoli prima, ma rivisitata in stile Impero da Paolina Borghese Bonaparte, che ne fu proprietaria dal 1816. Proprio attraverso il suo giardino, nel 1870 le truppe del Regno d’Italia aprirono la “Breccia di Porta Pia”; sarà eccezionalmente visitabile anche Palazzo Piacentini-Vaccaro, inaugurato nel 1932 come Ministero delle Corporazioni e dall’anno scorso sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: monumentale edificio razionalista, conserva le grandi vetrate disegnate da Mario Sironi.

