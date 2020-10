Giornate FAI d'Autunno 2020, due weekend dedicati alla bellezza

Torna l'appuntamento con Le Giornate FAI d'Autunno. Ben due weekend nel mese di ottobre in cui poter riscoprire e innamorarsi della bellezza dell'Italia in sicurezza.

L’appuntamento con l’Italia più bella, infatti, nell'autunno 2020 si fa in 4! Per permettere a tutti di visitare in sicurezza 700 luoghi straordinari del nostro Paese, le Giornate FAI d’Autunno raddoppiano su due weekend: 17 e 18 e 24 e 25 ottobre.

Un’occasione, anzi 4, per tornare a scoprire luoghi ancora poco conosciuti d'Italia e sostenere la missione del FAI. Non mancheranno siti da poter visitare a Roma e nel Lazio.

Per garantire un sereno svolgimento delle giornate di manifestazione, dal 6 ottobre grazie a una donazione di 3 euro sarà possibile prenotare la propria visita sul sito www.giornatefai.it. La prenotazione, seppur fortemente consigliata, non è obbligatoria.



Le aperture delle Giornate FAI d'Autunno 2020 saranno annunciate il 6 ottobre.