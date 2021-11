Stop alla violenza sulle donne: ecco gli eventi previsti per il 25 novembre a Roma

Nel mondo una donna su tre ha subìto violenza. In Italia l'Istat mostra che il 31,5% delle donne ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Il fenomeno, inoltre, ha visto un'impennata durante la pandemia: sempre secondo l'istituto statistico, nel 2020 le chiamate al 1522, il numero contro violenza e staling, sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019. Lo studio dimostra che la campagna mediatica a ridosso della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, prevista come ogni anno dal 1999 il 25 novembre, fa effetto sulle vittime: nella settimana tra il 23 e il 29 novembre 2020 c'è stato un +114,1% di telefonate rispetto all'anno precedente. Per questo la giornata del 25 novembre assume un'importanza sempre maggiore e a Roma si terranno numerosi eventi per tenere alta l'attenzione e sensibilizzare sempre di più la comunità cittadina rispetto ad una vera e propria emergenza non più sottovalutabile.

Monumenti in rosso e maxi-schermi "parlanti"

Su diversi maxi-schermi digitali in giro per la città, la Urban Vision in collaborazione con il "Gruppo 25 Novembre" e con l'associazione "Crisi come opportunità" proietterà i nomi di tutte le donne uccise, con la data della loro morte e il modo in cui sono state uccise. Inoltre si leggeranno citazioni di donne simbolo di lotta e coraggio. Le immagini si sono ispirate a un'installazione permanente ospitata dalla Casa Internazionale delle Donne. Inoltre sia il Colosseo sia la Piramide Cestia verranno illuminate di rosso e sulla facciata dell'Anfiteatro Flavio verranno proiettati i nomi delle vittime di femminicidio.

Un convegno alla Casa Internazionale delle Donne

E proprio a proposito dell'associazione femminista di via della Lungara 19, in occasione del 25 novembre organizzerà l'evento "Violenze invisibili. La voce per dirle". Si comincia alle 17.30 con una serie di talk e approfondimenti con un programma interamente dedicato all'ascolto. Al convegno d'apertura parteciperanno Teresa Dattilo (psicoterapeuta e presidente Donna e Politiche Familiari), Maura Cossutta (presidente Casa Internazionale delle Donne), Enrica Onorati (assessora Pari Opportunità Regione Lazio), Valeria Valente (senatrice, presidente commissione di inchiesta su femminicidi e violenza di genere), Maria Giuseppina Muratore (esperta di violenza di genere dell'Istat) e Marta Bonafoni (consigliera Regione Lazio).

La Sapienza si tinge di arancione

La Città Universitaria de La Sapienza, a partire dalle 10, metterà a disposizione di studentesse e studenti spazi di benessere psico-fisico e per la prevenzione medica e desk informativi dei servizi gratuiti. Inoltre nell'aula magna del Rettorato andrà in scena un incontro per "rinnovare l'impegno dell'ateneo nella prevenzione e nel sostegno della salute delle donne". Interverranno la rettrice Antonella Polimeni, la Ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti, l'assessora regionale alle Pari Opportunità Enrica Onorati oltre a diverse esperte ed esperti del settore: il vicecapo vicario della Polizia Maria Luisa Pellizzari, il magistrato Paola De Nicola, l'avvocato Stefania Orecchio, Donatella Caserta del Pool d'intesa del Sant'Andrea e Giorgia Ortu La Barbera, consigliera di fiducia della Sapienza. Infine, già dal 24 novembre e fino al 1° dicembre la facciata del Rettorato e la statua della Minerva saranno illuminate di arancione.

Al Teatro Argentina un premio dedicato alle vittime del Circeo

Al Teatro Argentina dalle 11 del 25 novembre la Regione Lazio dedica un appuntamento al premio "Donatella Colasanti e Rosaria Lopez", in memoria delle due ragazze uccise a San Felice Circeo nel 1975. Il premio è rivolto alle scuole superiori della regione "per stimolare il dibattito sul tema della violenza di genere - si legge nella nota di presentazione dell'evento - , sollecitando la riflessione delle studentesse e degli studenti attraverso la presentazione di progetti artistici". Anche in questa occasione sarà presente l'assessora Onorati, insieme al presidente della commissione Pari Opportunità Eleonora Mattia, al fondatore di "Spaghetti Unplugged" Davide Dose, al cantautore Leo Gassman, all'attrice Francesca Inaudi e all'illustratrice e fumettista Michela Rossi. Ingresso con mascherina e green pass.

In Senato le iniziative di Casellati e Meloni

Anche in Senato si celebrerà la Giornata. La presidente Elisabetta Alberti Casellati aprirà la giornata, che sarà trasmessa in diretta su Rai 1 a cura di Rai Parlamento a partire dalle 10. L'Inno d'Italia iniziale sarà eseguito dalla Women Orchestra, condurrà l'attrice Barbara De Rossi e ci saranno gli interventi di alcune senatrici, dell'attrice Claudia Gerini e della cantautrice Grazie Di Michele. Palazzo Madama sarà anche tappa d'arrivo per Orietta Casolin, l'atleta che sta percorrendo l'Italia su due ruote da Portogruaro per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle vittime di femminicidio.

Sempre in Senato dalle 13 iniziativa di Fratelli d'Italia in Sala Nassirya. "Non solo mance! Per una reale tutela delle donne vittime di violenza" è il titolo dell'evento curato dai dipartimenti Pari Opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili guidati dalla senatrice Isabella Rauti e da quello Tutela Vittie di Cinzia Pellegrino. Parteciperanno l'onorevole Lucia Albano della commissione Finanze della Camera dei Deputati, l'onorevole Maria Teresa Bellucci capogruppo FdI in commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati e Ambra Sansolini, vittima di violenza e scrittrice.

Flash-mob al Miur

Già dal pomeriggio del 24 novembre e per tutta la giornata del 25 la facciata del Palazzo dell'Istruzione a viale Trastevere si tingerà di rosso, con un flash-mob previsto per la mattinata di giovedì, organizzato in collaborazione con il cine-tv Rossellini. Il personale del ministero riceverà dei fiocchi rossi e all'interno dell'edificio sarà allestita una mostra con i lavori delle studentesse e degli studenti che hanno partecipato al concorso nazionale "Il Nuovo Codice Rosso. Prevenzione e contrasto alla violenza di genere", promosso dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero della Giustizia. Il Ministro Patrizio Bianchi premierà le scuole vincitrici.

Ciclamini al Centro Agroalimentare

Sono oltre 500 le donne che lavorano all'interno del Centro Agroalimentare di Roma: per questo il Car ha deciso di donare a tutte loro una piantina di ciclamino e un bigliettino che ricorda il numero antiviolenza 1522. "Questa giornata - spiega Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del Car - ha assunto negli ultimi anni una valenza non rituale e non banale. Sentiamo sempre di più sulla nostra pelle questa emergenza che riguarda tutto l'universo femminile, e non solo".

Cortometraggio e mostra fotografica a Tor Bella Monaca

Il 25 novembre alle 17 verrà proiettato, nella sala piccola del teatro di Tor Bella Monaca, il corto "Donne Perse(Phone)", realizzato dagli studenti dei liceo di Rodi Garganico e tratto dall'omonimo spettacolo teatrale scritto da Annalisa Venditti e diretto da Paola Sarcina. Donne Perse(Phone) è un gruppo al femminile che racconta le storie di violenza di donne vittime di uomini violenti, spesso umiliate e uccise dai loro compagni. Alcuni passi del testo verranno recitati da 12 studentesse della scuola media Donatello e accompagneranno l'inaugurazione della mostra fotografica di Teresa Mancini.

Trenta panchine rosse in IX Municipio

Giornata piena dalle parti dell'Eur. Il IX Municipio, infatti, inaugurerà 10 delle trenta panchine rosse che saranno installate in tutto il territorio municipale, sulle quali verrà scritto il numero di pubblica utilità 1522. Prima tappa alle 9.30 in via Ignazio Silone 100, sede del consultorio famigliare Laurentina, poi a Fonte Meravigliosa in via Inchiostri (ex via Drago), successivamente dalle 11 nella piazzetta del capolinea dei bus a Cecchignola Sud, in piazza Castello della Cecchignola. Alle 12.15 appuntaento al liceo Caravaggio in viale dell'Oceano Indiano 64, poi parco del lago all'Eur, lato piscina delle Rose e viale Europa lato scalinata della Basilica dei Santissimi Pietro e Paolo. Nel pomeriggio dalle 14 a Vitinia, via Sarsina 75 e subito dopo in largo Cannella a Spinaceto. Si conclude al parco dei limoni a Trigoria e a via Zaccaria Betti a Falcognana. "Un gesto simbolico che sarà seguito da un atto amministrativo pratico", spiega la presidente Titti Di Salvo. Infatti venerdì 26 novembre si aprirà un tavolo istituzionale di coordinamento contro la violenza sulle donne al quale prenderanno parte, oltre all'amministrazione locale, anche le forze dell'ordine, le scuole, i centri antiviolenza, le associazioni, i consultori, i sindacati, alla presenza dell'assessora per le Pari Opportunità di Roma Capitale Monica Lucarelli, della senatrice Valeria Fedeli e della presidente della commissione regionale per le Pari Opportunità Eleonora Mattia.