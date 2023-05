Giornata nazionale delle Dimore Storiche

Domenica 21 maggio torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta quest’anno alla XIII edizione. Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte gratuitamente a oltre 500 luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini che saranno visitabili gratuitamente anche a Roma e nel Lazio.

Come partecipare

Anche quest’anno l’Associazione Dimore Storiche Italiane e Photolux Festival, promuovono in collaborazione con Instagramers Italia ETS, il challenge rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare, basterà pubblicare un contenuto (foto, carosello, reel o storia purché in evidenza) sul proprio profilo Instagram usando l’hashtag #challengeadsi2023 e/o menzionando @dimore_storiche_italiane, @photoluxfest e @weareigersit.

I 25 contenuti digitali più rappresentativi dei cortili, dei giardini e degli esterni delle dimore saranno oggetto di una mostra virtuale accessibile sui siti web di ADSI e Photolux Festival e saranno condivisi sugli account instagram dei tre soggetti promotori. Un autore o un’autrice selezionati dalla giuria saranno invitati a partecipare a una visita speciale dedicata in una dimora storica della propria città di residenza.

Le dimore storiche visitabili a Roma

A Roma saranno visitabili le seguenti dimore storiche:

Casale Sant'Eusebio

Via Torre Sant´Eusebio, 146, 00131 Roma

Castello Odescalchi

Piazza Mazzini, 14, 00062 Bracciano

Castello di Torre in Pietra

Piazza Torreimpietra, 2- Torrimpietra, 00050 Fiumicino

Fondazione Memmo - Cortili Aperti 20/21 maggio

Via della Fontanella di Borghese, 56/b - 00186 Roma

Locanda Martorelli-Museo del Grand Tour (Case della Memoria)

Piazza di Corte, 4 00040 Ariccia

Palazzo Attolico - Cortili Aperti 20/21 maggio

Via Parione 12, 00186 ROMA

Palazzo Avila - Cortili Aperti 20 maggio

Via del Governo Vecchio 14

Palazzo Berardi Guglielmi - Cortili Aperti 20/21 maggio

Via del Gesù 62

Palazzo Caetani -SOLD-OUT

Via delle Botteghe Oscure, 32, 00186 Roma

PRENOTAZIONI CHIUSE

Palazzo Capizucchi - Cortili Aperti 20/21 maggio

20-05-2023

Piazza Campitelli, 3, 00186 Roma

Palazzo Cisterna - Cortili Aperti 20/21 maggio

21-05-2023

Via Giulia 163

Palazzo Coluzzi

via Bernardino Pecci Caldarozzi,10, 00032 Carpineto Romano

Palazzo Ferrini Cini - Galleria d'arte - Cortili Aperti 20-21 maggio

20-05-2023

Piazza di Pietra, 26

Palazzo Gomez Silj - Cortili Aperti 20/21 maggio

21-05-2023

Via della Croce 78 A

Palazzo Grazioli - Cortili Aperti 20-21 maggio

20-05-2023

VIA DEL PLEBISCITO, 102

Palazzo Lante - Cortili Aperti 20/21 maggio

21-05-2023

Piazza dei Caprettari, 70

Palazzo Massimo Lancellotti dè Torres - Cortili Aperti 20/21 maggio

20-05-2023

Piazza Navona, 114

Palazzo Odescalchi - Cortili Aperti 20/21 maggio

20-05-2023

Piazza SS. Apostoli 80

Palazzo Pelliccioni

Via Umberto I, 8

Palazzo Sacchetti - Cortili Aperti 20/21 maggio

21-05-2023

Via Giulia

Palazzo Taverna - Cortili Aperti 20/21 maggio

20-05-2023

Via di Monte Giordano, 36

Palazzo Torlonia - Cortili Aperti 20/21 maggio

20-05-2023

Via Bocca di Leone 78

Tenuta di Pietra Porzia

21-05-2023

Via Pietra Porzia, 60, Frascati

Trebula Suffenàs - Villa Manni

21-05-2023

Via Rocca d´Elci, 2, Ciciliano

Villa Barattolo

21-05-2023

Via Cesare Battisti 5, Rocca di Papa

Villa Mergè "Palazzetto"

21-05-2023

Via Pietro Santovetti, 2, 00040 Frascati

Clicca qui per scoprire tutte le altre dimore storiche aperte il 21 maggio nel Lazio