Giornata Mondiale della Poesia 2022, le iniziative nelle biblioteche di Roma

In occasione della Giornata Mondiale della Poesia 2022, che si celebra il 21 marzo, le biblioteche promuovono iniziative, incontri e reading dedicati.

La giornata, istituita nel 1999, riconosce all'espressione poetica un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo e della comprensione interculturale, della diversità linguistica, della comunicazione e della pace.

Di seguito le proposte delle Biblioteche di Roma:

Lunedì 21 marzo

- alle ore 16.30 la Biblioteca Villa Leopardi aprirà gli appuntamenti della stagione con una maratona/Poetry Slam e con la musica del pianoforte del Maestro Alessandro Conti. Ospiti conosciuti e nuovi interpreteranno con i loro versi la poesia che è occasione di incontro e confronto, di memoria e augurio, voce e ascolto.



- alle ore 17 la Biblioteca Laurentina ospita un incontro dedicato a Pier Paolo Pasolini e ai suoi componimenti.

Modera e coordina l'evento Dante Maffia, intervengono Laura De Luca, giornalista, Giuseppe Manfridi, drammaturgo, lo scrittore Marco Onofrio e lo storico del teatro Giorgio Taffon.



La Casa delle Letterature dedica quattro incontri alla lettura dei versi di Pier Paolo Pasolini, Maria Giuseppa Guacci, Lucrezia Marinelli e Umberto Saba. Alle 18.15 primo appuntamento della rassegna Riletture poetiche. Dieci voci per i classici e per le dimenticate a cura di Elisabetta Destasio Vettorie Cetta Petrollo Pagliarani



Martedì 22 marzo

- alle ore 17.30 la Biblioteca Ennio Flaiano ospiterà un reading di poesia contemporanea.

Si alterneranno nella lettura delle proprie poesie quattro autori, quattro differenti voci del panorama cittadino contemporaneo. Gli autori ci faranno intraprendere un viaggio ognuno nel proprio mondo, dal componimento in dialetto romanesco, passando per le parole dell'interiorià, fino ad arrivare ai versi che ogni giorno possiamo leggere sui muri camminando distrattamente per la città. Con Marazico, Marilena Votta, Ilaria Palomba, DECLE, Martina Dini, Luca Malgioglio.



Giovedì 24 marzo

- alle ore 18 presso la Casa delle Letterature con Poesie d’aria di Gabriella Sica, Interno Libri Edizioni 2022 con Arnaldo Colasanti e Paolo Rigo.



Venerdì 25 marzo

- alle ore 11 alla Biblioteca Aldo Fabrizi si terrà il Dantedì, reading sulla Divina Commedia con Daniele Aristarco: evento-performance, rivolto alle classi a partire dal IV anno della primaria con Daniele Aristarco (autore, regista e voce) e Giufà Galati (musicista).

Foto dalla pagina Facebook di Biblioteca Villa Leopardi