"Altair" e "Inferno": parco divertimenti di Roma celebra la Giornata Internazionale delle Montagne Russe

Cinecittà World dedica una giornata speciale alle montagne russe. Il 16 agosto, infatti, nel parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma, si celebra la Giornata Internazionale delle Roller Coaster.

Era il 16 agosto 1878 quando due progettisti americani ottennero un brevetto per quello che sarebbe dovuto diventare il primo Roller Coaster di Legno. In realtà non riuscirono a realizzarlo, mentre lo fece un inventore e uomo di affari Newyorkese (LaMarcus Adna Thompson) che lo costruì per il parco Coney Island a Brooklyn.

La velocità era di 8 km/h e un giro costava 50 centesimi. I Newyorkesi se ne innamorarono, al punto che in solre tre settimane la giostra si ripagò completamente, incassando una media di 600 dollari al giorno. In Italia le montagne Russe arrivarono nel 1892 a Genova, per l'Esposizione Italo Americana.

Cinecittà World invita a celebrare la famosa attrazione, sfrecciando sui 2 roller coaster di Cinecittà World: Altair, la montagna russa con più inversioni in Europa e Inferno, la montagna russa al chiuso.