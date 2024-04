Giornata della Terra. Passeggiata "green" a 4 zampe dal Centro Aura

Una passeggiata "green" con gli amici a 4 zampe per la Giornata Mondiale della Terra, insieme agli studenti della scuola elementare Don Baldo di Valle Aurelia, al Gruppo Cinofilo della Croce Rossa Italiana, agli educatori di Laboratorio Verde di Roma Capitale e gli amici a quattro zampe del Canile Muratella.

Partendo dal centro commerciale Aura, immersi nel verde limitrofo, tutti uniti per celebrare la Giornata della Terra con una iniziativa, fortemente voluta dal centro particolarmente attivo sul territorio, intitolata "Il mio quartiere, la mia casa & dove c'è verde c'è vita”.

L’iniziativa riunirà mani e zampe per celebrare appunto una ricorrenza così importante, finalizzata a far comprendere la necessità di rispettare la natura e le sue creature ma ideata anche con lo scopo di contrastare il fenomeno dell’isolamento delle persone, favorendo l'inclusione di uomini e animali, e creare un senso di comunità nel rispetto dell’individuo e del mondo che lo circonda. Il progetto si pone anche l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica contro l'abbandono e il maltrattamento degli animali.

Oltre 80 bambini, in età compresa tra i 5 e i 10 anni, si daranno appuntamento il 19 aprile nella piazza del Sagrato del centro commerciale Aura con i loro animali da compagnia per intraprendere un percorso educativo in compagnia degli educatori e agronomi di "Laboratorio Verde di Roma Capitale", pronti per partire alla scoperta delle meraviglie del quartiere in un viaggio fatto di emozioni, sensazioni, esperienze uniche da condividere a 2 e a 4 zampe.