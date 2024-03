Giornata Internazionale dei Diritti della Donna nelle biblioteche di Roma

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, la Rete delle Biblioteche di Roma celebra le donne con una serie di eventi e iniziative in programma fino al 20 marzo: dai consigli di lettura alle presentazioni di novità editoriali ispirate ai diritti, all'emancipazione e alle figure femminili che emergono attraverso l'arte e la letteratura, passando per le storie di lotta, di violenza ma anche di speranza e affermazione.

Di seguito, alcuni degli appuntamenti in calendario: il 6 marzo alle 18 la Biblioteca Goffredo Mameli ospita la presentazione de La fabbrica dei sogni (Alegre, 2024) con l’autrice Valentina Baronti: la vicenda di lavoratrici e lavoratori che si ostinano a non abbandonare la fabbrica in cui lavorano, raccontata dalla voce narrante di una donna nata in una famiglia contadina e operaia.

Oltre all'autrice saranno presenti: Barbara Leda Kenny (socia fondatrice della libreria delle donne Tuba, ideatrice e curatrice del festival inQuiete, componente del comitato scientifico della Fondazione G. Brodolini) ed Emily Zendri (studiosa di letteratura working class, componente del collettivo Controtempo - FuoriMercato Roma e della redazione delle Edizioni Alegre). Il 7 marzo alle 17, presso la Biblioteca Raffaello, è in programma Parola Donna: Alda Merini fuori le righe: il gruppo La Poetanza, composto da Paola Oliva, Luciana Raggi e Fabio Sebastiani, sarà protagonista di un reading poetico su Alda Merini, donna e poetessa “non addomesticabile” che dalle tempeste esistenziali ha distillato bellezza e luce letteraria. Tra le iniziative in programma l’8 marzo, alle 17 alla Casa della Memoria e della Storia, presentazione del libro Il Comune alle donne.

Le dodici sindache del 1946 di Patrizia Gabrielli (Affinità Elettive Edizioni, 2021). Partendo dalle fonti d'archivio, il volume delinea i profili biografici delle sindache e il loro operato, lasciando emergere inediti tasselli sul frammentato mosaico delle dodici "prime cittadine". Intervengono Vinzia Fiorino e Ilaria Scalmani, coordina Irma Staderini. Nella stessa giornata, appuntamento alle 17.30, presso la Biblioteca Franco Basaglia, con la presentazione del libro di Francesca Cosentino Stella Benson. La cacciatrice di parole (Morellini Editore, 2023), ritratto di un’autrice innovativa e grande viaggiatrice, una storia di fuga e rinascita, che parla di emancipazione femminile, passioni, impegno, perdite, ritorni, del movimento delle suffragette e della Grande Guerra. Dialogherà con la Cosentino la scrittrice Giulia Alberico; letture a cura dell’attrice e doppiatrice Carolina Zaccarini.

Alla stessa ora, alla Biblioteca Laurentina c’è Sante, streghe, madri, dive, influencer… I mille volti del femminile ieri e oggi, incontro a cura di Virginia Salles del Centro Studi di Psicologia e Letteratura fondato da Aldo Carotenuto: un approfondimento sul percorso che le donne affrontano nella ricerca di un proprio spazio di espressione e identità, oltre le manipolazioni e le aspettative della società. Sempre l’8 marzo alle 17.30 è in programma alla Biblioteca Guglielmo Marconi la presentazione del libro Percorsi femminili a Roma di Enza Plotino (All Around, 2021). La Guida vuole dare un contributo alla riscrittura di una Storia che faccia emergere dall’oblio il protagonismo femminile, fissando i luoghi in cui questo si è espresso o è nato e facendoli conoscere ai viaggiatori e alle viaggiatrici del nostro tempo. Roma è stata crocevia e origine delle arti in cui molte donne hanno lasciato un segno. Durante l’incontro si attraverserà la città sulle tracce delle protagoniste della storia, dell’arte, della cultura e della società.

Il calendario completo è disponibile sul sito www.bibliotechediroma.it