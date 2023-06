Giornata contro le leucemie: l'Open Day AIL a Roma

Nel giorno del solstizio d’estate, AIL celebra la Giornata Nazionale contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Prof. Franco Mandelli e posta sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. Un’occasione per raccontare i progressi della ricerca in ematologia e per lanciare un messaggio importante a tutti i pazienti e i loro familiari: non siete soli nella vostra battaglia.

AIL Roma partecipa a questa speciale giornata organizzando un Open day per mostrare a sostenitori e cittadini come vengono utilizzati i fondi raccolti durante il corso dell’anno grazie alla generosità di cittadini e aziende e alla preziosa opera dei Volontari. Mercoledì 21 giugno, dalle 16.00 alle 19.00, l’Associazione ha previsto l’apertura straordinaria delle sue Sedi invitando il pubblico romano a visitare quanto è stato realizzato a favore dei malati e delle famiglie. Il percorso prevede la visita della Casa AIL “Residenza Vanessa” in via Forlì 36/38, la visita della “Palazzina-progetto” di AIL Roma in via Rovigo 1, l’Emporio solidale in via Benevento 2, l’ingresso di Ematologia del Policlinico Umberto I e il “Giardino di Silvana” in via Benevento 6, l’ingresso del Pronto Soccorso in via Benevento 8. Ogni luogo sarà raccontato dalle persone coinvolte nelle diverse attività: medici, ricercatori, biologi, psico-oncologi, insegnanti, volontari, staff AIL Roma.

Alle ore 19.00, nella terrazza della palazzina di via Rovigo 1, si terrà la Festa della Solidarietà ed uno speciale momento musicale con un duo di straordinarie violoncelliste, Giovanna Famulari e Rossella Zampiron. Rossella Zampiron violoncellista de ' I migliori anni', darà testimonianza del suo lungo percorso di guarigione dal Linfoma presso la UOC di Ematologia dell’Umberto I.

Infine, la Presidente di AIL Roma Maria Luisa Viganò, dedicherà un brindisi ai Volontari per ringraziarli del loro infaticabile impegno a favore dei progetti dell’Associazione e a tutti i Partecipanti che, a vario titolo, sono vicini all’AIL di Roma.