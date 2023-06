"Giochi stupidi", live dei Gbresci a Eur Social Park

Il duo romano GBRESCI presenta il suo primo album “Giochi Stupidi” il 6 luglio all’EUR Social Park.

Il progetto ha saputo affermarsi nel corso dei mesi come uno dei più interessanti della scena alternative della città.



Partendo da esperienze vissute in prima persona: da riflessioni dopo un rave, cadute da rupi nel deserto, giornate vuote durante il lockdown, Gbresci tracciano un affresco sulla quotidianità urbana di chi sta entrando nel mondo lavoro, sta cambiando il modo di vivere la quotidianità e le amicizie in una Roma benedetta e maledetta allo stesso tempo.

“Giochi Stupidi” è composto da 11 tracce che formano una lunga colonna sonora carica di delusione e amarezza verso un mondo freddo e ostile, a cui si contrappone la dolcezza dei rapporti interpersonali e la forza della creatività.

L’impianto musicale di Gbresci risente di diverse influenze: attitudine post rock, sound aspri, metodicità pop lo-fi e flussi elettronici, assecondano i momenti di rabbia, le cadute nella tristezza, i barlumi di speranza di questo collettivo così estroso ed espressivo.

I Gbresci sono pronti a presentare “Giochi Stupidi” in concerti e festival. Il primo annunciato è il Pinewood Festival il 16 luglio a L’Aquila insieme ad artisti come Lazza, Rosa Chemical e Bnkr44.

Chi sono i Gbresci

GBRESCI è un duo post-dark wave nato a Roma nel 2020. Scritto, prodotto e interpretato da Niccolò Barca e Edoardo Baroni, il progetto si avvale delle collaborazioni di artisti sparsi in giro per l’Italia e l’Europa, da Milano a Berlino. Il 2 luglio 2021 esce “Codici” il primo EP distribuito da Sony per UMA Records e Radar MGMT e anticipato dai singoli “Niente (feat. Adelasia)”, “Pharma” (inserito da ROCKIT tra i 50 migliori singoli del 2021) e “Codici”. Nell’estate del 2021 sono presenti nella line up di due importanti rassegne italiane come il MiManchi a Milano e lo Spring Attitude a Roma.