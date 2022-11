"Giocare è un diritto", l'iniziativa alla Casina di Raffaello

In occasione della “Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” (20 novembre), la Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, è lieta di proporre la terza edizione dell’iniziativa Giocare è un diritto, inaugurata per la prima volta nel 2019.

Nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 novembre dalle ore 10 alle 18, si terranno mostre, laboratori, incontri, letture e danza sul tema dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, rivolti a bambini, ragazzi e famiglie.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Ambasciata del Messico in Italia, Amnesty International Italia, Centro Agroalimentare Roma, Città del Sole con AIPAN - Associazione Italiana per l'arte naturalistica, Emergency, Fatatrac editrice, Federazione Italiana Danza Sportiva, Fondazione Treccani Cultura, Istituto Giapponese di Cultura, Save the Children, Ultrablu.

Tutte le attività sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria allo 060608. Il programma è suscettibile di variazioni, tutti gli aggiornamenti su www.casinadiraffaello.it.

Il programma

SABATO 19 NOVEMBRE

MOSTRA (nello spazio della Chiostrina).

Trottole e aquiloni dal Giappone a cura dell’Istituto Giapponese di Cultura in Roma

Aquiloni e trottole roteano e volano in Giappone da più di 1200 anni; ancora oggi se ne costruiscono migliaia di esemplari artigianali, utilizzando design e colori della tradizione o caratteristici delle diverse regioni di produzione. I pezzi in mostra, provenienti dall’intero territorio nazionale, forniscono preziose informazioni etnografiche sul Giappone, con le varianti locali e i richiami alle ricorrenze stagionali. Tecniche ancestrali, materiali non artefatti come legno e carta e colori vivi incontrano levità e gioco in un’espressione che in Giappone è ancora sorprendentemente attuale e perpetuata.

Ore 10:30

Laboratorio

La farfalla monarca a cura dell’Ambasciata del Messico in Italia

Sala Lettura. Max 15 bambini da 5 a 11 anni.

La felicità, la sicurezza e la libertà devono essere assicurate anche a quei bambini che si trovano a dover “migrare”. Il viaggio delle giovani farfalle monarca, che ogni anno percorrono lunghi chilometri dal Canada fino al centro del Messico per trovare un rifugio sicuro, sarà di ispirazione in questo laboratorio dove ognuno decorerà la propria farfalla insieme all’artista messicano Ricardo Macías.

Laboratorio

L’albero incantato a cura di Emergency

Sala Teatro. Max 20 bambini da 5 a 7 anni.

I bambini conosceranno cultura e usi diversi dai loro, confrontandosi sui temi comuni della pace e della solidarietà grazie a L’albero incantato, una fiaba afghana che i piccoli pazienti dell’ospedale a Kabul hanno raccontato al personale di Emergency.

Attività

Giochiamo danzando! a cura della Federazione Italiana Danza Sportiva

Sala Giani. Max 15 bambini da 3 a 6 anni.

Guidati dal tecnico federale Ivan Calicchia i bambini saranno coinvolti in attività di avvicinamento alla danza sportiva. La fusione di movimento e musica coinvolgerà i bambini e la scoperta della capacità, ancora non consapevole, del movimento del corpo sarà un'esperienza formativa in un ambiente giocoso. Alla fine della lezione i bambini saranno in grado di “ballare su una melodia”…

ore 11:00

Laboratorio

Alla scoperta dei sensi a cura di Casina di Raffaello con il contributo tecnico di Città del Sole

Sala Laboratorio Veranda. Max 5 bambini (+ 5 adulti) da 24 a 36 mesi.

Attraverso l’esplorazione dei sensi i bambini avranno l’opportunità di sperimentare le differenze tra odori, forme, colori, superfici e suoni, sviluppando le proprie capacità sensoriali. Alla fine dell’esperienza si costruirà un piccolo oggetto legato a uno o più sensi.

Ore 11:30

Laboratorio

La farfalla monarca a cura dell’Ambasciata del Messico in Italia

Sala Lettura. Max 15 bambini da 5 a 11 anni.

La felicità, la sicurezza e la libertà devono essere assicurate anche a quei bambini che si trovano a dover “migrare”. Il viaggio delle giovani farfalle monarca, che ogni anno percorrono lunghi chilometri dal Canada fino al centro del Messico per trovare un rifugio sicuro, sarà di ispirazione in questo laboratorio dove ognuno decorerà la propria farfalla insieme all’artista messicano Ricardo Macías.

Laboratorio

La magia dei legumi a cura di Casina di Raffaello in collaborazione con il Centro Agroalimentare di Roma

Sala Teatro. Max 15 bambini da 3 a 5 anni.

In questo laboratorio i bambini scopriranno le proprietà e l’importanza dei legumi. Proveranno a far germogliare i legumi senza avere un orto e personalizzeranno i loro contenitori con decorazioni ed etichette speciali!

Attività

Giochiamo danzando! a cura della Federazione Italiana Danza Sportiva

Sala Giani. Max 15 bambini da 7 a 11 anni.

Guidati dal tecnico federale Ivan Calicchia i bambini saranno coinvolti in attività di avvicinamento alla danza sportiva. La fusione di movimento e musica coinvolgerà i bambini e la scoperta della capacità, ancora non consapevole, del movimento del corpo sarà un'esperienza formativa in un ambiente giocoso. Alla fine della lezione i bambini saranno in grado di “ballare su una melodia”…

ore 12:00

Laboratorio

Alla scoperta dei sensi a cura di Casina di Raffaello con il contributo tecnico di Città del Sole

Sala Laboratorio Veranda. Max 10 bambini da 3 a 5 anni.

Attraverso l’esplorazione dei sensi i bambini avranno l’opportunità di sperimentare le differenze tra odori, forme, colori, superfici e suoni, sviluppando le proprie capacità sensoriali. Alla fine dell’esperienza si costruirà un piccolo oggetto legato a uno o più sensi.

Ore 12.30

Attività

Giochiamo danzando! a cura della Federazione Italiana Danza Sportiva

Sala Giani. Max 15 bambini da 7 a 11 anni.

Guidati dal tecnico federale Ivan Calicchia i bambini saranno coinvolti in attività di avvicinamento alla danza sportiva. La fusione di movimento e musica coinvolgerà i bambini e la scoperta della capacità, ancora non consapevole, del movimento del corpo sarà un'esperienza formativa in un ambiente giocoso. Alla fine della lezione i bambini saranno in grado di “ballare su una melodia”…

Ore 15:00

Laboratorio

Crea il tuo taccuino naturalistico a cura di AIPAN - Associazione Italiana per l'Arte Naturalistica

Sala Laboratorio Veranda. Max 15 bambini da 4 a 6 anni.

Con l'aiuto dell'illustratore naturalistico Alessandro Troisi, scopriremo le varie specie di piante e animali che vivono a stretto contatto con l'uomo per poi dipingerle e raffigurarle su fogli sciolti tramite acquerelli, matite e colori. In questo modo realizzeremo insieme un taccuino di studi e schizzi ispirati alla natura urbana e a Villa Borghese, splendida cornice naturale della Casina di Raffaello.

Laboratorio

Il mago linguaggio a cura di Emergency

Sala Teatro. Max 20 bambini da 8 a 12 anni.

“Quanta confusione! Linguaggio era un mago potentissimo che aveva dato a ogni parola un significato preciso; invece, sulla Terra non c’era accordo fra gli uomini: per alcuni ricchezza significava avere diecimila miliardi, per altri una patata da mangiare. E ancora: perché tutti parlavano di pace e poi facevano la guerra? Mago Linguaggio non ne poteva più e decise di dare agli uomini una lezione…”. Un testo scritto da Cecilia Strada e Gino Strada utile per riflettere insieme sul valore delle parole e per spiegare ai bambini il significato di termini come diritti umani.

Ore 15:30

Attività

Sportiva-mente: educazione e crescita a cura di Save the Children – Punto Luce Roma Ponte di Nona

Sala Giani. Max 15 bambini da 9 a 11 anni.

È prevista una parte introduttiva di condivisione con i bambini e bambine durante la quale saranno affrontatati il tema dello sport come diritto e sana crescita. I partecipanti saranno, poi, divisi in squadre e si sfideranno in un mini torneo composto da diversi giochi di squadra.

ore 16:00

Laboratorio

Abbina l’animale a cura di Ultrablu

Sala Lettura. Max 12 bambini da 6 a 10 anni.

L’artista e autore neurodivergente Andrea Calcagno riesce a vedere e rappresentare le persone facendo uscire “l’animale guida” che è in loro. Guidati da lui, durante il laboratorio, i bambini potranno trovare e realizzare il proprio personale animale.

Laboratorio

Alla scoperta dei sensi a cura di Casina di Raffaello con il contributo tecnico di Città del Sole

Sala Laboratorio Veranda. Max 12 bambini da 6 a 11 anni.

Attraverso l’esplorazione dei sensi i bambini avranno l’opportunità di sperimentare le differenze tra odori, forme, colori, superfici e suoni, sviluppando le proprie capacità sensoriali. Alla fine dell’esperienza si costruirà un piccolo oggetto legato a uno o più sensi.

DOMENICA 20 NOVEMBRE

MOSTRA (nello spazio della Chiostrina)

Trottole e aquiloni dal Giappone a cura dell’Istituto Giapponese di Cultura in Roma

Aquiloni e trottole roteano e volano in Giappone da più di 1200 anni; ancora oggi se ne costruiscono migliaia di esemplari artigianali, utilizzando design e colori della tradizione o caratteristici delle diverse regioni di produzione. I pezzi in mostra, provenienti dall’intero territorio nazionale, forniscono preziose informazioni etnografiche sul Giappone, con le varianti locali e i richiami alle ricorrenze stagionali. Tecniche ancestrali, materiali non artefatti come legno e carta e colori vivi incontrano levità e gioco in un’espressione che in Giappone è ancora sorprendentemente attuale e perpetuata.

Ore 10:30

Laboratorio

Giochiamo con le orme e i colori…ma gli intrusi esistono davvero? a cura di Amnesty International Italia

Sala Laboratorio Veranda. Max 15 bambini da 6 a 9 anni.

I bambini lavoreranno sulle bellissime illustrazioni piene di dettagli e colori contenute nell’albo illustrato Gli intrusi. Una storia con due finali. Ognuno potrà disegnare le proprie “orme” e riflettere su come tutti noi siamo legati agli altri e su come un piccolo gesto possa fare la differenza.

Ore 11:00

Laboratorio

Abbina l’animale a cura di Ultrablu

Sala Teatro. Max 12 bambini da 6 a 10 anni.

L’ artista e autore neurodivergente Andrea Calcagno riesce a vedere e rappresentare le persone facendo uscire “l’animale guida” che è in loro. Guidati da lui, durante il laboratorio, i bambini potranno trovare e realizzare il proprio personale animale.

Ore 11:30

Laboratorio

Crea il tuo taccuino naturalistico a cura di Aipan - Associazione Italiana per l'Arte Naturalistica

Sala Laboratorio Veranda. Max 15 bambini da 7 a 11 anni.

Con l'aiuto dell'illustratore naturalistico Alessandro Troisi, scopriremo le varie specie di piante e animali che vivono a stretto contatto con l’uomo per poi dipingerle e raffigurarle su fogli sciolti tramite acquerelli, matite e colori. In questo modo realizzeremo insieme un taccuino di studi e schizzi ispirati alla natura urbana e a Villa Borghese, splendida cornice naturale della Casina di Raffaello.

Laboratorio

La magia dei legumi a cura di Casina di Raffaello in collaborazione con il Centro Agroalimentare di Roma

Sala Lettura. Max 15 bambini da 3 a 5 anni.

In questo laboratorio i bambini scopriranno le proprietà e l’importanza dei legumi. Proveranno a far germogliare i legumi senza avere un orto e personalizzeranno i loro contenitori con decorazioni ed etichette speciali!

Ore 12:00

Laboratorio

L’aquilone giapponese a cura di Casina di Raffaello con il contributo tecnico di Città del Sole

Sala Teatro. Max 5 bambini (+ 5 adulti) da 24 a 36 mesi.

Ispirati dagli originali presenti in mostra a Casina di Raffaello, in questo laboratorio i bambini realizzeranno un vero aquilone giapponese con le tecniche, i materiali e gli ideogrammi degli antichi maestri.

Ore 15:00

Laboratorio

Crea il tuo taccuino naturalistico a cura di Aipan - Associazione Italiana per l'Arte Naturalistica

Sala Laboratorio Veranda. Max 15 bambini da 7 a 11 anni.

Con l'aiuto dell'illustratore naturalistico Alessandro Troisi, scopriremo le varie specie di animali che vivono a stretto contatto con l'uomo per poi dipingerle e raffigurarle su fogli sciolti tramite acquerelli, matite e colori. In questo modo realizzeremo insieme un taccuino di studi e schizzi ispirati alla natura urbana e a Villa Borghese, splendida cornice naturale della Casina di Raffaello.

Laboratorio

L’aquilone giapponese a cura di Casina di Raffaello con il contributo tecnico di Città del Sole

Sala Teatro. Max 10 bambini da 3 a 5 anni.

Ispirati dagli originali presenti in mostra a Casina di Raffaello, in questo laboratorio i bambini realizzeranno un vero aquilone giapponese con le tecniche, i materiali e gli ideogrammi degli antichi maestri.

Ore 15:30

Incontro

Ti leggo: intervista alla Poesia a cura di Fondazione Treccani Cultura

Sala Giani. Max 25 bambini da 6 a 10 anni.

L’incontro, tenuto dalla poetessa Francesca Genti, avvicinerà i bambini alla poesia con alcune domande, alcune più teoriche e alcune più esperienziali, per stimolare il dialogo e per rompere il ghiaccio ma anche per far nascere altre domande.

Laboratorio

La bandiera arcobaleno a cura di Fatatrac edizioni

Sala Lettura. Max 15 bambini da 6 a 11 anni.

Quando una bandiera diventa una geniale opera d'arte e un simbolo internazionale d’amore LGBTQI+. Durante il laboratorio i colori della famosa bandiera prenderanno vita, assumendo liberamente una molteplicità di forme, andando infine a costituire una sorta di domino collettivo capace di esprimere simbolicamente i pensieri e le riflessioni scaturite.

Ore 16:00

Laboratorio

L’aquilone giapponese a cura di Casina di Raffaello con il contributo tecnico di Città del Sole

Sala Teatro. Max 12 bambini da 6 a 11 anni.

Ispirati dagli originali presenti in mostra a Casina di Raffaello, in questo laboratorio i bambini realizzeranno un vero aquilone giapponese con le tecniche, i materiali e gli ideogrammi degli antichi maestri.

Ore 16:30

Laboratorio

La bandiera arcobaleno a cura di Fatatrac edizioni

Sala Lettura. Max 15 bambini da 6 a 11 anni.

Quando una bandiera diventa una geniale opera d'arte e un simbolo internazionale d’amore LGBTQI+. Durante il laboratorio i colori della famosa bandiera prenderanno vita, assumendo liberamente una molteplicità di forme, andando infine a costituire una sorta di domino collettivo capace di esprimere simbolicamente i pensieri e le riflessioni scaturite.