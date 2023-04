Giobbe Covatta presenta "Un Bianco in nero"

Giovedì 13 aprile alle ore 19.00 presso la gallery-bistro La Cicala e la Formica, arriva uno dei comici socialmente impegnati più conosciuti e apprezzati del nostro panorama artistico nazionale: Giobbe Covatta.



Nella suggestiva cornice del Rione Monti, infatti, verrà presentato in anteprima nazionale a LetteralMENTE – gli incontri del Giovedì, il volume Giobbe Covatta - Un Bianco in Nero (ed. Officina d'Arte OutOut) e si affronteranno tutti quei temi, da tanto tempo cari al comico di Taranto.



Con oltre 30 anni di carriera alle spalle Giobbe Covatta ha portato la propria comicità riflessiva in teatro, televisione, cinema, promuovendo una cultura ironica e corrosiva, in grado di porsi come veicolo di sensibilizzazione verso le grandi problematiche collettive come l’ambiente, la sanità, il rispetto delle diversità e delle minoranze.



Curato da Claudio Miani e Gian Lorenzo Masedu, con la collaborazione di Amref Health Africa, Giobbe Covatta – Un bianco in nero è un viaggio alla riscoperta dell’attore pugliese di nascita e partenopeo d’adozione, in un susseguirsi di battute, aneddoti e curiosità. Tre saggi, un’ampia intervista all’attore e un confronto con Guglielmo Micucci (Direttore di Amref) per riflettere su cosa voglia dire comicità a 360° assaporando il senso profondo di riflessioni e domande dinanzi alle quali spesso coloro che dovrebbero fornire risposte, tacciono.



L'incontro sarà un'occasione per confrontarsi non solo sull'aspetto sociale e culturale del nostro paese, ma sulle prospettive che ci attendono, anche dal punto di vista politico e istituzionale, poichè in fin dei conti... Gli uomini son tutti uguali - disse Dio - tutti uguali dinanzi a me… Alti e bassi. Bianchi e neri. Ricchi e poveri. Ma per i neri, piccoli e poveri sarà molto dura”. (Giobbe Covatta).



L'evento promosso da Officina d'Arte OutOut in collaborazione con il gallery-bistro La Cicala e la Formica sarà accompagnato dall'etichette della Cantina Vitivinicola Colle Picchioni.



L'ingresso è gratuito, ma è vivamente consigliata la prenotazione (whatsapp 3289334464).