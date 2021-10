Giobbe Covatta e Pino Quartullo in scena al teatro Tor Bella Monaca con Hollywood Burger

Dal 9 all'11 novembre alle ore 21 in scena al Teatro Tor Bella Monaca la commedia HOLLYWOOD BURGER con GIOBBE COVATTA, PINO QUARTULLO e Fausto Caroli.



Quanti possono dire di aver raggiunto le mete che si erano prefissati all’inizio della propria vita? Quanti possono essere pienamente soddisfatti per aver realizzato il proprio sogno? In una mensa per artisti negli Studios ad Hollywood, due attori mitomani, assolutamente alla deriva ma tenacemente aggrappati al sogno del cinema, se ne dicono e ne fanno di tutti i colori; si passano e spalmano sui loro hamburger senape, maionese, ketchup, con un fare convulso e ingordo come la loro voglia di far parte, in un modo o nell’altro, della magia di Hollywood.

Un inserviente li tratta come fossero intralci, inutili ingombri, ma Leon e Burt non smettono di fare a gara con le loro disgrazie e disavventure. Forse sono anche bravi attori ma il destino si e? accanito contro di loro e allo stesso tempo sono cosi? “teneri” e troppo indifesi per una jungla come Hollywood, da farci innamorare di loro da farci innamorare di loro.



Lo spettacolo è una produzione di La Contrada – Teatro Stabile di Trieste, con il testo di Roberto Cavosi, la regia di Pino Quartullo, scene e costumi di Andrea Stanisci e il disegno luci di Bruno Guastini.



BIGLIETTI

intero 12,00 Euro

ridotto 10,00 Euro

giovani 8,00 Euro

GIFT CARD 78,00 Euro (10 ingressi)



Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il teatro allo 06/2010579 (dalle 10:30 alle 19:30), oppure via mail all'indirizzo: promozione@teatrotorbellamonaca.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...